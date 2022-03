Znani Slovenec trpel dvanajst ur bolečin za šokanten tatu (FOTO)

Kdor čaka, dočaka, si zdaj bržkone ponavlja podjetnik in maneken Gašper Tratnik, saj je dočakal tetovažo, ki krasi dobršen del njegovega hrbta, na njeno končno podobo pa je čakal precej dolgo. Gašper je z rezultatom zadovoljen in pravi, da je bilo vredno počakati. Gre za skupek različnih podob, nam zaupa; simboli so povezani v celoto, vsak posamezni del pa predstavlja Gašperja, njegov značaj in neki del njegovega življenja.

Telesna poslikava, ki jemlje dih. FOTO: OSEBNI ARHIV

»Na desni strani je vodnar, ker sem vodnar po horoskopu, in predstavlja njegove lastnosti in moj karakter. Vrtnica je simbol ljubezni, tiger simbol poguma in moči. Simbolika tigra je precej globoka in se razlikuje od kulture do kulture. Potem se poslikava razvije v simboliko vesolja in galaksij, ki predstavljajo nadnaravno energijo ter zakone vesolja, v katere verjamem in ki pravijo, da kar oddajaš, to tudi privlačiš. Za piko na i je zgoraj levo moja letnica rojstva, zapisana z rimskimi številkami,« nam zaupa. Idejo za omenjeno poslikavo je dobil, ko se je odločil prekriti obstoječo tetovažo.

»Motiv mora imeti zgodbo, a potrebnega je bilo nekaj časa, da sem si vse skupaj zamislil,« pravi maneken in doda, da se mu zdijo tetovaže pri ženskah zelo privlačne. »Zdi se mi, da imajo te ženske neko posebno energijo in privlačnost. Ampak seveda, da ima neko zgodbo. Zdi se mi, da je tako pri nas kot drugod po svetu tetovaža nekakšen modni dodatek,« razmišlja. Izvemo še, da je njegova nastajala v dveh šesturnih terminih. Vmes je bilo treba počakati tri tedne, da se je koža dobro zacelila. »Od ideje v moji glavi do končnega izdelka na hrbtu pa je trajalo skoraj štiri mesece. Več kot dva meseca sem izbiral motive, sestavljal zgodbo in se posvetoval z mojstrom, ki mi je tatu narisal,« je dodal in razkril, da je bila izkušnja precej boleča.

Štiri mesece po tistem, ko se mu je porodila ideja, ponosno razkazuje svojo novo pridobitev.

Zapletov k sreči ni bilo, celjenje je trajalo približno en teden. Glede svoje nove podobe na hrbtu posebej omenja tigra; ta je bil namreč narejen prvi, Gašper je še vedno nadvse fasciniran nad temi živalmi. »V živo sem jih imel priložnost videti in božati v Bangkoku, kjer sem pred desetimi leti delal kot maneken. Takrat smo obiskali Tigrov tempelj, kar je bila prav posebna izkušnja, ki je ne bom nikoli pozabil,« sklene.