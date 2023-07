Znani Slovenec ni ničesar prepustil domišljiji, čisto vse se vidi (FOTO)

Roman Vodeb je psihoterapevt, pa še marsikaj drugega. Na družabnih omrežjih se rad izpostavi, z ostrim jezikom v komentarjih na televiziji (nedavno je zaradi besed o Urški Klakočar Zupančič prejel globo), redno pa objavi tudi kakšno fotografijo iz zasebnega življenja. Tudi bolj razgaljeno.

Tokrat je ovekovečil trenutek po premagovanju kolesarskih kilometrov z Velikega Bokolja na dalmatinskem otoku Pašman. Oblečen je bil v klasične kolesarske hlače z naramnicami, majice pa se je raje znebil. K fotografiji, ki jo vidite spodaj, je pripisal: »Veliki Bokolj in The Vodeb, pri 35 stopinjah (in 110 kg).«

Mnogi so se čudili njegovim kilogramom in mu dejali, da jih toliko pa že nima. Vodeb je pojasnil: »S karakterjem in plombami pa polnimi ja*ci, pa kakat nisem šel že tri dni.«

Kolesarjenje po soncu so mu mnogi dobronamerno odsvetovali, saj da zna biti napor v takšnem vremenu, sploh v kombinaciji s kilogrami, nevaren. Odvrnil je: »Kap me ne bo, imam močno misel in dober sem po srcu.«