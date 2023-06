Znani Slovenec dobil poljubček tudi od ene najbolj znanih manekenk

»Priznam, še več dni po največjem filmskem festivalu v Cannesu sem zbiral vtise in potreboval nekaj časa, da sem prišel k sebi. Srečati toliko zvezd svetovnega slovesa na enem kraju je bilo tudi zame doživetje, ki mi bo ostalo v spominu za vse življenje. Dejansko pa je bila Arena TV edina slovenska televizija, ki je bila prisotna v Cannesu, in edina, na kateri predvajamo posnetke reportaže v več delih. To pa ceni tudi programski vodja festivala Thierry Frémaux.

Najbolj ponosen je na srečanje s Carlo Bruni Sarkozy, ženo nekdanjega francoskega predsednika. FOTO: Osebni arhiv

Slovenski gledalci bodo tako največji filmski festival v Cannesu končno spoznali od blizu, kot si to zaslužijo,« pravi Celjan Iztok Gartner, znan kot izjemen poznavalec filmov in vsega, kar je povezano z njimi. Na največjem tovrstnem festivalu pa se ni prepustil zgolj gledanju filmov in sončenju na plaži, ampak je s svojim snemalcem Borisom garal, lovil filmske in druge zvezde, hodil na tiskovne konference in se nekajkrat sprehodil tudi po rdeči preprogi. Priložnost je imel osebno spoznati največje zvezde na svetu in se družiti z njimi. »Srečal sem Harrisona Forda, Madsa Mikkelsena, Michaela Douglasa, Seana Penna, Paula Dana, Roberta De Nira, Leonarda DiCapria, Johnnyja Deppa, Martina Scorseseja, Cate Blanchett, Ethana Hawka in še marsikoga,« nam je zaupal in dodal, da so ga nekateri navdušili s svojo prijaznostjo in dostopnostjo, drugi pa razočarali z uradnostjo in hladnostjo.

Najlepša in najbolj seksi

Iztok je spoznal tudi slovito manekenko Carlo Bruni, ženo nekdanjega francoskega predsednika Sarkozyja, s katero je celo spregovoril nekaj besed. Najbolj pa ga je očarala legendarna manekenka Naomi Campbell, ki mu je v kamero poslala poljubček. »Srečati Naomi so bile moje najstniške sanje. Ona je zame najlepša in najbolj seksi ženska na svetu,« pravi Iztok in prizna, da se mu je v grlu naredil cmok.

Nekateri zvezdniki so zelo prijazni in dostopni, drugi pa bolj oholi. FOTO: Osebni arhiv

»Spoznal sem tudi nič manj legendarno manekenko Adriano Lima, ki je bila prav tako zelo prijazna. Šalil sem se tudi z malce odštekano špansko igralko Rossy De Palma, kultno zvezdo filmov Pedra Almodovarja,« nam še pove Iztok, ki je bil zelo navdušen tudi nad Harrisonom Fordom, ki je v Cannesu predstavljal novega Indiano Jonesa. Pa seveda nad Johnnyjem Deppom, ki je festival odprl s filmom Jeanne Du Barry. »Oba sta super in zelo prijazna. No, tudi DiCaprio je velik zvezdnik, za katerim se dekleta še vedno derejo, Mads Mikkelsen pa je zelo cenjen v filmskih krogih, kar se vidi na vsakem koraku,« pravi Gartner, ki je obiskal tudi Monako in Monte Carlo in si od blizu ogledal meko bogatašev.