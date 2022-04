Znani obrazi na večnem derbiju (FOTO)

Večni nogometni derbi med NK Maribor in NK Olimpija znova postaja nogometni praznik in velik dogodek za druženje, na katerem je mogoče opaziti številne znane obraze, ne nujno s področja športa. Minulo soboto je bilo v razprodanem Ljudskem vrtu pestro tudi na tribunah, kjer smo v objektiv ujeli številne znane Slovence in Slovenke. Mnogi so redni gosti enega najpomembnejših športnih dogodkov pri nas, Ljudski vrt pa je tokrat prvič predstavil svojo vip ložo.

Boštjan Klun, rojeni Izolan, ki že vrsto let živi v mestu ob Dravi, je na derbi pripeljal sina in užival v žlahtni kapljici. Foto: Marko Pigac

Vplivnica in zvezdnica Vražjih dam Nika Čukur v družbi Melite Pipuš, lastnice Prestige cafeja Foto: Marko Pigac

Jure Bračko, nekdanji novinar POP TV, danes pa direktor marketinga in komuniciranja pri Novi KBM, je v novem vip prostoru nazdravljal na zmago domačih. Foto: Marko Pigac