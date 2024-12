Znani glasbenik padel s strehe šest metrov globoko, zdaj že peče kruh

Milana Lebarja večina ljudi pozna kot glasbenika, klarinetista in vodjo Ansambla Štrk, ki ravno v letošnjem letu slavi 30 let obstoja, obenem pa je predsednik KD Pihalnega orkestra Ljutomer. Milan pa ni le glasbenik, temveč tudi pek v domači Štrkovi pekarni, to pa še ni vse, zaposlen je na finančni upravi v Murski Soboti.

»Veste, po duši sem strojnik, 22 let sem bil carinik, vmes pa sem dokončal tudi fakulteto, pedagoško smer, opravil strokovni izpit, za vsak primer, če bi to kdaj potreboval. Po vstopu v schengen sem se zaposlil na finančni upravi v Murski Soboti,« nam je razodeval Lebar, ki že vse življenje muzicira, zaradi česar si je pred leti pridobil ustrezna dovoljenja in kvalifikacije.

Z Ansamblom Štrk FOTO: Osebni arhiv

Ko hiša po kruhu diši

Mnogi pa Milana poznajo po tem, da izvrstno peče kruh. »V naši hiši je namreč peka kruha tradicija. Pekla ga je že moja tašča Lidija, mama moje žene Janje. Ko je malce opešala, sva za širšo družino kruh enkrat na mesec skupaj pekla. To je trajalo 15 let. Vmes so me kolegi nagovarjali, zakaj ga ne bi pekel še za druge. In leta 2019 sem registriral dopolnilno dejavnost na kmetiji, tako da zdaj vsak teden pečem domači kruh, ki prihaja iz naše Štrkove pekarne,« nam je začetke orisoval Milan Lebar, ki je še kako ponosen, da je tašča vse znanje prenesla nanj, recepti pa so že njegovi lastni.

Specialiteta Štrkove pekarne je rženi kruh z drožmi.

Ansambel Štrk je v ta namen posnel celo skladbo Ko hiša po kruhu diši, v katerem je tašča glavna igralka spota. In res diši.

Specialiteta Štrkove pekarne je rženi kruh z drožmi. »Pečemo tudi belega, pa vrtanke, trenutno je aktualen sadni kruh, več vrst s posušenim domačim sadjem,« je našteval Milan, ki ima dve hčeri, mlajšo Ano in starejšo Tjašo, obe pa mu v pekarni že občasno pomagata.

V Ljutomeru je spet zadišalo. FOTO: Osebni arhiv

Sicer pa je družina Lebar tudi glasbena. Njegov oče, Milan starejši, je vse življenje lovski rogist. »Njemu v čast smo Štrki posneli skladbo Stari jager, kjer v videospotu oče igra glavno vlogo. Ljudje si Jagra pogosto zaželijo slišati na različnih praznovanjih. Mama Ana pa je upokojena učiteljica, ki je bila vse življenje pevovodja,« je ponosen na starše. Kot pravi, so vsi po njegovi strani muzikantje, po ženini pa odlični pevci.

Na strehi sem želel pred zimo privijačiti nekaj salonitk. a sem padel s šestih metrov na paleto, na kateri je bila zložena opeka.

S šestih metrov na hrbet

Je bila pa Štrkova pekarna v začetku novembra nekaj dni zaprta zaradi nezgode, ki se je pripetila prav Lebarju. »Na strehi sem želel tik pred zimo privijačiti nekaj salonitk. A sem padel s šestih metrov na paleto, na kateri je bila zložena opeka. Od tam me je skotalilo na manjšo in mi stisnilo rebra in pljuča, potem sem obležal na hrbtu. Ne vem, kaj bi bilo, če bi padel kako drugače, nekaj centimetrov bolj levo ali desno in tega nihče ne bi opazil. Tako pa je mlajša hči takoj, ko je videla, da me ni več videti na strehi, poklicala reševalce. Ti so tudi zelo hitro prišli,« nam je trenutke groze opisoval Lebar, ki je bil sicer ves čas pri zavesti, olajšanje je bilo tudi, da je lahko migal tako z rokami kot nogami.

22 let je bil carinik.

Utrpel je več zlomov reber, lopatice in vretenc. »Na srečo pa ni bilo notranjih krvavitev. Prestal sem operacijo hrbtenice, fiksirali so mi jo, zdaj se počutim veliko bolje. Seveda pa so še prisotne bolečine, rehabilitacija bo trajala še kar dolgo,« nam je pripovedoval Lebar, ki trenutno nosi opornico, s pomočjo katere se bo hrbtenica pravilno zarasla. Ne pozabi omeniti, da je hvaležen vsem reševalcem, gasilcem, zdravstvenemu osebju in helikopterski ekipi, ki ga je tako hitro prepeljala v UKC Maribor. »Imamo vrhunsko zdravstvo in srčne ljudi, ki jih včasih res premalo cenimo!«