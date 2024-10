Znane Slovenke na tednu mode: Poglejte, kaj so nosile (FOTO)

Najdaljši teden mode do sedaj se bo s petkovim večernim dogajanjem zaključil, vse dni od ponedeljka pa se v ljubljanskem Centru Rog zbere množica ljubiteljev mode in podpornikov slovenskih modnih oblikovalcev.

Do zdaj smo lahko videli čudovite modne revije uveljavljenih oblikovalskih imen, študentov fakultete za dizajn in naravoslovno tehniške fakultete, teden mode je gostil tudi oblikovalce iz širše regije, mnoge so navdušile kreacije beograjskih oblikovalcev, predstavili pa so se tudi kreatorji iz Madžarske.

»Vsak dan je bil do sedaj bogat, ponudil je raznolike podobe, kdaj bolj artistične, umetniške izraze, pa celostna doživetja, ki so uspela pripoved povezati preko glasbe, video podpore in kolekcije in stvaritve, ki bi jih nemudoma preselila v svojo omaro.

Najbolj sem si zapomnila in v meni še odzvanjajo: kolekcija Identity Julije Kaje Hrovat, nekaj čudovitih romantičnih kosov Bolot, pri Petji Zorec sem se spet zaljubila v krasen par hlač, Sari Valenci me je navdušila z duhovito in markantno celostno podobo in travnatimi zaplatami, ki so se še držale čevljev. Ga skoraj ni kosa, ki ga ne bi peljala domov s predstavljenih kolekcij z beograjskega tedna mode, kolekcija OseRose je bila prav tako močna, drugačna, zapeljiva in nosljiva, Aemona pa me je v četrtek odpihnila z ženstvenostjo, preciznimi silhuetami, izčiščenim seksapilom in kosi, ki bi jih nemudoma oblekla.

Se veselim še danes in zadnjega dne predstavljenih kolekcij in samo ugibam, v kakšne svetove nas bodo popeljali Matic Veler, Maja Štamol in sestri Jelena in Svetlana Proković z znamko JSP,« nam je svoje vtise o tednu mode strnila Ula Furlan.