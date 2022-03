Znane finalistke Miss Slovenije! (FOTO)

Že stari Grki so govorili o zlatem rezu, telesnih merah, ki naj bi bile popolne. Na podlagi tega se tudi sodobni lepotni strokovnjaki in znanstveniki poskušajo dokopati do izračuna popolne lepote. Toda čeprav simetrija obraznih potez in določene telesne mere morda za hip pobožajo površinskega esteta v nas, je resnična lepota, ki jo je nemogoče zreducirati v matematično enačbo, nekaj neskončno večjega. In ta stereotip na prvo žogo lepe, a pod podrobnejšim pogledom prazne lupine so na tekmovanjih najlepše v Sloveniji – in nato tudi na svetu – že zdavnaj presegli. Dekle, ki si resnično zasluži naziv miss, mora imeti tudi vsebino! »Mora biti simpatično, s pozitivno energijo in naravnanostjo, pripravljeno mora biti delati in si želeti notranje rasti in se razvijati,« pravi Jelka Verk, lastnica licence Miss Slovenija za miss sveta, ki je nekdaj predvsem lepotno tekmovanje ponesla na višjo raven in mu dala vsebino.

Uporabniki VDC Zasavje so z muzikalom poskrbeli za pravi glasbeni spektakel.

Že več let namreč poteka pod geslom Podpirajmo slovensko ter tako ne sodeluje le z različnimi slovenskimi podjetji, temveč stremi tudi h krepitvi narodne zavesti. Skladno s to naravnanostjo tekmovanja, ki poudarja žensko lepoto v njeni celoti, notranji in zunanji, pa kandidatke za lepotno krono skozi projekt usvajajo novo znanje in veščine, ki jim bodo koristili v prihodnosti in lahko pomagali pri karieri. Sploh podjetništvo je letos v ospredju, usvajala pa so tudi v sodobnih podjetniških in kariernih vodah še kako potrebno znanje s področja zelene energije, trajnostnega razvoja in digitalnega marketinštva. Delček tega so dekleta pokazala tudi na sobotnem polfinalnem tekmovanju, ki je lepotno karavano 29 lepotic tokrat pripeljalo v Zagorje ob Savi, ob koncu večera pa so na odru kulturnega centra Delavskega doma Zagorje zadonela tudi imena dvajsetih, ki jih v Braslovčah čaka še sklepno dejanje – finale!

Po nasvete k babici

Začelo se je natanko ob osmih zvečer. Luči v dvorani so osvetlile prireditveni oder in zadonela je slovenska himna. Povezovalka prireditve, simpatična miss Slovenije 2017 Maja Zupan, je predstavila petčlansko strokovno žirijo, čeprav je o polfinalistkah nato odločalo sedem glasov. Šesti glas je bil namreč rezultat glasovanja na facebooku, ki je lepotno prireditev prenašal v živo, sedmi pa so s pomočjo posebej prilagojene aplikacije tokrat prvič dali še varovanci varstveno-delovnih centrov po Sloveniji.

Pred začetkom so poskrbele še za zadnje podrobnosti.

A četudi je prvi izhod slovenskih lepotic sledil le nekaj minut pozneje, se je dan za njih v resnici začel že veliko prej. »Tu smo že od sedmih zjutraj,« so v zaodrskih prostorih kakšno uro pred začetkom prireditve skoraj soglasno dejale mladenke, ki so se pripeljale z vseh koncev Slovenije. Ja, za njimi je bil do tedaj že dolg dan druženja, priprav, opravile so tudi že z generalko, vse pa je vodilo k pomembnima izhodoma. Med prvim so se kratko predstavile v skupinicah štirih in odgovarjale na naključno izžrebano vprašanje, na drugem pa so se predstavile v lastnih kreacijah. Teh niso sešile iz finega blaga in ozaljšale s čipkami ter z bleščicami, temveč so obleke – nekatere minimalistične, druge bogate, tretje skoraj gledališke – ustvarile iz Tosaminih odpadkov, torej povojev, bombaža, vrtne koprene in materialov za medicinske pripomočke. To je bil namreč eden njihovih trajnostno in ekološko obarvanih izzivov, ki so mu bile odlično kot kos, čeprav nikakor ni bil enostaven. »Vrtna koprena se rada trga,« je prišepnila ena, druga pa, da je prav zaradi tega izziva precej časa preživela z babico, da jo je naučila šivanja.

Madež na beli uniformi

Organizatorji Miss Slovenije so že pred šestimi leti k projektu pritegnili tudi podjetje Tosama, v sozvočju s katerim pa so kandidatke letos zagrizle v kar dva izziva. Zamislile, oblikovale in sešile so ekološko obleko, s katero je najbolj prepričala Urša Trontelj, ki je za svojo stvaritev navdih našla v boginji, hkrati pa je odsev njenih dveh plati, tako nežnega dekleta kot močne, odločne ženske. »Precej zahtevno je bilo, in če sem povsem iskrena, dokončala sem jo šele dan prej.«

Hana Klaut je dokazala, da obvlada tudi družabna omrežja.

Obvladovanje družabnih omrežij pa ima v mezinčku očitno Hana Klaut, ki je na tiktoku najbolj prepričljivo, kreativno, domiselno in zabavno predstavila temo ženskega zdravja. »Osredotočila sem se na menstrualne težave. Študiram medicino in sem večino časa v beli uniformi. Zato dobro vem, kakšne težave lahko prinesejo tisti dnevi v mesecu,« se je nasmejala. Z 10-sekundnim posnetkom, med katerim opazi rdeč madež na svoji snežno beli uniformi, je nasmejala tudi že pravo množico, saj si ga je do dneva polfinala ogledalo več kot 63.000 ljudi.

Za lepotno krono se bodo borile Finalistke so: Tina Mahnič, Anastazija Marić, Blažka Hojak Šalamun, Talita Sofija Komelj, Aneja Založnik Jaušnik, Klara Šmigoc, Vida Milivojša, Kaja Koršič, Julija Poljanec, Ana Malavašič, Teja Tripković, Lana Šantelj, Maja Kozole, Sarah Ženko, Hana Klaut, Ana Oder, Kristina Mihelčič, Urška Koštrun, Urša Trontelj in Larisa Brumec.

Prav poseben pečat tokratni prireditvi so dali uporabniki Varstveno-delovnega centra (VDC) Zasavje, s katerim so se organizatorji Miss Slovenije povezali že lani. Naše lepotice so med prvi izhodom namreč nosile ročno izdelane torbice znamke Prešito, ki jih ustvarjajo uporabniki VDC Zasavje, z avtorskim muzikalom S teboj lahko, v katerem so nastopali, pa so poskrbeli tudi za glasbeni in zabavni del programa lepotnega polfinala. Ob tem so med gledalce z glasbo in plesom ponesli še pomembno sporočilo sprejemanja, podpore sočloveku in prijateljstva.