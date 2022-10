Znana Slovenka razkrila otrokov spol: Prihaja ...

Ena naših najbolj znanih in uspešnih vplivnic Lea Filipovič, znana kot Lepa afna je v veselem pričakovanju. 31-letnica skupaj s dolgoletnim partnerjem Anžetom Leskovarjem, s katerim sta skupaj 13 let pričakujeta prvega otroka. V najnovejšem videoposnetku je preko rožnatih mini tenisk za dojenčke razkrila, da se bosta z Anžetom razveselila prihoda hčerkice. »Prihaja mala lepa afnica,« je zapisala in dodala ključnik »deklica«.

Pred dnevi je objavila zapis, kako zelo veseli se novega poglavja v življenju. »Spremembe. V prvem tromesečju sem se borila s slabostjo, bruhanjem in utrujenostjo kot je prej nisem poznala. V prvih dveh mesecih nosečnosti sem izgubila 5 kilogramov. V drugem tromesečju so slabost zamenjale bolečine v hrbtu, zaradi katerih se ponoči tudi večkrat zbudim. Moje telo doživlja največje fizične in hormonske spremembe do sedaj. Ker vem, kaj je na koncu nagrada, je vse vredno. Še nikoli prej si nisem bila bolj všeč in še nikoli prej na svoje telo bolj ponosna,« je zapisala bodoča mamica.