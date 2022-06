Znana Slovenka iz bolniške postelje: Nekaj so po mojem zlatem srcu »prčkali«

Ivjane Banić se gotovo večina Slovencev spominja kot voditeljice na radijskih valovih. Pred časom se je od radia poslovila, a vseeno še vedno pritegne veliko pozornosti, saj je njeno življenje zaradi selitev v eksotične kraje po svetu vedno polno zanimivih dogodivščin. A tokrat Ivjana svojim prijateljev ni poslala pozdravov izpod palme, temveč je pomahala iz bolniške postelje, saj je prestala operacijo na srcu.

»Za mano zoprn poseg. Neki so mi po mojem zlatem srcu prčkal in šaral in žgal. Naš upa, da so mi zakurili tist … tažlehtast del srca, čeprav jst njemu lepo tumbam, da današnje čarovnice, ne zgorimo tako zlahka,« je zapisala Ivjana na instagramu.

Razkrila je, kakšno izkušnjo je imela v bolnišnici in dodala, da razume tako malo manj prijazni kot tiste, ki so izredno prijazni. »Vsi se trudimo po svojih najboljših močeh narest nekaj iz svojega dneva in življenja. Eni ne zmorejo več od šake jada, pri drugih je polna vriča smija, če parafraziram pokojnega Dragojeviča.«

Čeprav je na bolnišnično hrano pogosto veliko komentarjev, je Ivjana povedala, da se je njej zdela hrana dobra in da je bila srečna in je pojedla vse. »Ugotavljam, da je naš zdravstveni sistem kot sir. Švicarski, srednje trd, z velikimi luknjami in zelo zelo daleč od Švice .. ma. Mam tud že slabše izkušnje kje drugje.«

Šaljiva Ivjana tudi ob tem javljanju ni mogla iz svoje kože in se je zahvalila vsem, ki jih je srečala ob preživljanju časa v bolnišnici. Še posebej sta se ji v spomin vtisnila gospod Hinko iz pritličja UKC in kratkolasa Primorka, ki jo je kratkočasila, medtem ko je gola ležala na hodniku.

No, konec dober, vse dobro. Ivjana je bolnišnico že zapustila in razkrila, da je z družino odpotovala na morje.