Regina ima novoletno smrečico postavljeno kar celo leto

Mnogi dolgo po novem letu ne pospravimo jelke, ker smo leni, pevka Regina pa ima poseben razlog, zakaj njena jelka stoji kar vse leto. »Do zadnjega snega smrečice ne podrem. Ker je letos kar dolgo snežilo, sem kar namontirala lučke, da je bilo vzdušje popolno. Ko pridejo obiski, so veselo presenečeni. In prav nobenega ne moti, ampak jih zabava in razvijejo se zgodbice, da bo spet kmalu december, pa da lahko nanjo obesim velikonočna jajčka in druge praznične okraske. In sem jih res,« je dejala Regina. Novoletna smrečica je tako postala velikonočna, zdaj pa dobiva okraske glede na letni čas ali praznik.

Regina je na novoletno smrečico obesila češnje. FOTO: Osebni arhiv

»Ta smrečica je pri meni letos center zabave, ostala je do velike noči in takrat sem nanjo obesila pirhe. Potem sem jo okrasila s pomladnim cvetjem, zdaj so bile na vrsti češnje in že se pripravljam na morske motive: školjke, zvezde in ribice, jeseni kostanj in buče, za martinovo pa gosje perje in grozdje. In tako dalje, dokler ne bo spet božič.« Regini, ki ima rojstni dan 4. julija, češnje veliko pomenijo. »Češnje so slastne in strastne s svojo rdečo barvo. Doma so po navadi dozorele na moj rojstni dan. Bile so pa tako dobre, da smo jih v trenutku pojedli in nikoli niso ostale za na torto. Obožujem jih v zavitku oziroma 'retašu', kot pravimo v Prekmurju. Sama sem ga pekla le enkrat ali dvakrat, ker mi je bilo koščičenje preveč naporno in nadležno.«

Regina je le stežka našla dovolj češenj z dvema pecljema, da jih je lahko obesila na smrečico. »Bi morala sama splezati na kakšno drevo, da bi si jih nabrala s peclji, a priznam, da ni bilo prave volje, pa sem zato raje tekala od stojnice do stojnice, da sem jih le dobila.«