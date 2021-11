Znana Slovenka doživela šok: ko je zapeljala na avtocesto, je zagledala tole

Anja Širovnik, ki je v šovu Sanjski moški prejela zadnjo vrtnico, od septembra pa zjutraj na Planet TV napoveduje vreme, je na avtocesti doživela neprijetno izkušnjo, ki bi se lahko končala vse prej kot dobro.

Kot je Velenjčanka razkrila na instagramu, kjer ima že več kot 30 tisoč sledilcev, se je zgodaj popoldne odpravila iz Ljubljane. Ko se je priključevala na avtocesto, se ji je nasproti prikotalila guma. K sreči se ji je uspešno izognila, je pa priznala, da je vse skupaj za njo prišlo šele čez dve minuti. »Nekaj časa sem rabila, da sem dojela, kaj se je ravnokar zgodilo,« je dejala in dodala, da se verjetno ne bi dobro končalo, če bi jo zadela. Obenem upa, da so se ji uspešno izognili tudi vozniki, ki so vozili za njo.

Sledilcem je razkrila, kaj se je zgodilo. FOTO: Instagram

Ta teden je Anjina 'sotrpinka' iz šova Carmen Osovnikar na avtocesti doživela prometno nesrečo, saj je nekaj povozila. O tem smo poročali tukaj.

