Zmagovalka Mastechefa: S takimi komentarji se ne ukvarjam (FOTO)

23-letna Dolenjka Zala Pungeršič je slavila v zadnjem kulinaričnem tekmovanju Masterchef. Svojega znanja in nagrade ni pospravila v predal in ga zaprla, temveč se je odločila, da ju bo še oplemenitila. Zala je že v šovu pokazala, da ji kulinarika pomeni veliko, pri tem pa gre tudi rada iz cone udobja, kar je navdušilo tudi najboljše kuharske mojstre pri nas žirante šova. Na kritike, da je šlo v šovu za spletke in kuhinjo, češ da so jo žiranti favorizirali, se ne zmeni veliko in zaveda se, da ne bo nikoli vedno vsem všeč.

Kako in s kom ste proslavili zmago?

Zmago sem proslavljala z vsakim po malo, tisto pravo slavje pa še sledi – prava zabava na Dolenjskem, z dobro hrano in pijačo.

Imate morda že načrte, kaj boste počeli v prihodnje? Ostajate v kulinariki?

V prihodnje ostajam v kulinariki, podajam se na samostojno podjetniško pot. Celo poletje me boste lahko srečali na več javnih kulinaričnih dogodkih. Drugače pa kuham tudi zasebno, pripravljam cateringe, delavnice, snemam video recepte itd.

Vas je kateri od žirantov povabil pod svoje okrilje?

Ne (še).

Visoko in ponosno je dvignila pokal zmagovalke Masterchefa. FOTO: Pop Tv

Imate morda željo odpreti restavracijo?

Zaenkrat nimam želje odpreti svoje restavracije, ker menim, da to za sabo potegne preveč odrekanja in obstajanja na enem mestu. Sama sem rajši dinamična, rada delam več stvari in trenutno na tako obvezo, pri teh letih, še nisem pripravljena.

Nad kakšnimi jedmi se trenutno navdušujete?

Trenutno raje posežem po lahkih, polnovrednih, poletnih obrokih. Poleti obožujem tudi morsko hrano.

Kuhate vsak dan?

Če mi le čas dopušča, kuham vsak dan, zagotovo si vsak dan pripravim nek obrok, včasih tudi surov in ne kuhan.

Nekateri menijo, da je šlo za 'eno veliko kuhinjo' v šovu, da je bilo vse zrežirano, da bi bili dekleti v finalu in da ste bili ljubljenka žirantov. Kakšno je vaše mnenje o tem?

S takimi komentarji se ne ukvarjam. Žal smo Slovenci, čeprav res dobrosrčni ljudje, še vedno znani po zavisti in nevoščljivosti. Menim, da so bila ocenjevanja vedno korektna, če si pripravil dober krožnik, si bil pohvaljen, in če si pripravil slab krožnik, so te pograjali. Na komentarje sodnikov in celotno dogajanje sama nisem imela vpliva, menim pa, da je koncept oddaje vseeno pravičen in korekten.

Kako boste porabili denarno nagrado, ki ste jo prejeli kot zmagovalka šova?

Del nagrade bo zagotovo moja (prva) kuhinja v stanovanju, ki si ga trenutno urejava s fantom. Tega se neizmerno veselim, saj jo bom lahko uredila po svojih željah in potrebah. Ostalo pa bi rada premišljeno investirala v prihodnost in v zagon svojega podjetja, da bom v življenju lahko počela tisto, kar me res veseli.