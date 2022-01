Zmagovalka Exatlona se je vrnila na kraj zločina

Tri mesece je postavna Marjanca Polutnik v Dominikanski republiki na žgočem soncu premagovala ovire na številnih poligonih in v zadnji oddaji resničnostnega šova Exatlon dokazala, da ji ni para.

Tukaj so vsi srečni, čeprav nimajo veliko.

V žep je pospravila 50.000 evrov in se kot zmagovalka vrnila v Slovenijo, kjer si je v nekaj tednih nabrala novih moči, nato pa je sklenila, da je čas za vrnitev na sanjske Karibe. Marjanca v dolgih tednih bivanja v Dominikanski republiki ni doživela turistične izkušnje, zato je na drugi konec sveta odpotovala v lastni režiji in si izpolnila dolgoletno željo. Med drugim je plavala z delfini, se družila z opicami, spoznala številne domačine, ki so ji prirasli k srcu, in si ogledala številne kraje, ki so bili doslej zanjo neznanka, čeprav je tam bivala tri mesece.

Zmagovalka prvega Exatlona pri nas je priznala, da jo je po tistem, ko je zapustila domovino in pristala na karibskih tleh, izjemno presenetil sproščen odnos do pandemije, saj ljudje tam, čeprav živijo v resnično skromnih razmerah, stresa zaradi njih enostavno ne poznajo.

»Tukaj so vsi srečni, čeprav nimajo veliko. Ko sem tu, se počutim sproščeno in prijetno,« je navdušena Marjanca, ki je zveste sledilce navdušila s seksi fotografijami, ki jih je posnela na peščenih plažah.