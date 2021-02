Zmagovalec Evrovizije naj bi Ani Soklič zagotovil zmago (VIDEO)

Ana Soklič. FOTO: Jelena Prokovič

Letos je izbor slovenske predstavnice na evropskem tekmovanju potekal nekoliko drugače, saj so zaradi pandemije izbirali le pesem, ki jo bo v Rotterdamu maja zapela. Na javni razpis je prispelo 191 skladb, med katerimi sta končno skladbo izbrali dve komisiji.Nove skladbe javnost še ne poza, a menda so naša pričakovanja lahko velika. Prvič jo bodo sicer slovenski poslušalci slišali v oddaji Ema 2021, ki bo na sporedu 27. februarja.Skladba je v angleščini, v ekipi pa je tudi avtor številnih uspešnic. Sodeloval je tudi z, njegova skladba pa je že zmagala na Evroviziji v zadnjem desetletju.In kot so ugotovili eurovisionary.com, naj bi to bil Američan, ki je leta 2010 soustvaril uspešnico Miley Cyrus, ki je bila takrat bolj znana kotz naslovom Kiss It Goodbye. Leta 2014 pa se je podpisal pod zmagovalno pesem Evrovizije Rise Like a PheonixA to ni prvo sodelovanje Masona z slovenskimi glasbeniki. Tako je leta 2015 sodeloval z duetom Maraaya, ki s sta s pesmijo Here for You na Eurosongu dosegla 14 mesto. Sodeloval pa je tudi z najboljšo slovensko smučarko vseh časov, ki se je leta 2012 podala tudi v pevske vode in zapela My Way Is My Decision.