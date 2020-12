Zlatko premagal ministra Vaska Simonitija

»Upravno sodišče je odločilo, da je bil odvzem statusa kulturnika protipraven, in odločbo ministrstva odpravilo po hitrem postopku, ne da bi dalo ministrstvu sploh možnost, da odgovori, saj je bila odločba ministrstva že na pogled pomanjkljiva in protipravna.« To so besede, ki jih je javnosti pred nekaj minutami sporočil, redni udeleženec protivladnih protestov. Ministrstvo za kulturo, ki ga vodi Vasko Simoniti, je Zlatka pred kratkim izbrisalo iz razvida samozaposlenih v kulturi , ker da je v zadnjem letu s svojimi javnimi aktivnostmi in delovanjem bistveni del svojega ustvarjalnega časa namenjal dejavnostim, ki niso povezane z izkazovanjem usposobljenosti za opravljanje kulturne dejavnosti, zaradi katere je bil vpisan v razvid samozaposlenih v kulturi.Za komentar na odločitev upravnega sodišča smo prosili ministrstvo za kulturo. Ko ga prejmemo, ga bomo objavili.