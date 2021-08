Že meša koktajl za na Kubo

ni podpisa

Velnes Mattoni sanje

Sestavine:



1,0 cl pireja borovnice

0,5 cl sirupa karamela

2,0 cl ananasovega soka

1,0 cl sveže stisnjenega soka limete

2 žlički naribanega ingverja

mineralna voda Mattoni

Slovenski barmani nedvomno spadajo med najboljše v svetovnem merilu, kar potrjuje tudi zadnji dosežekiz Mengša, ki je v zdraviliškem mestu Karlovi Vari na Češkem tekmoval za pokal Mattoni, kamor se je na predtekmovanju uvrstil kot eden izmed 20 izbrancev z vsega sveta.Tomaž se je tekmovanja na mednarodni ravni spet udeležil po treh letih, potem ko je oktobra 2018 v Talinu osvojil 2. mesto v pripravi aperitivnega koktajla. »Pri tekmovalcih se je čutila neka nervoza v pozitivnem smislu, predvsem ker dolgo ni bilo takšnih tekmovanj,« je po vrnitvi v Slovenijo povedal znani barman, ki mu je strokovna režija podelila diplomo za uvrstitev na sedmo mesto. Konkurenca je bila močna, zdaj se le še najboljši barmani srečajo na tekmovanjih, razloži Tomaž, ki se je pomeril s kolegi iz vse Evrope. Je pa prireditev dodobra zaznamovala korona, na odru je bil lahko samo en tekmovalec, ki mu je za predstavitev pripadlo le sedem minut. Po mešanju je moral tekmovalni pult zapustiti, za njim pa so delovno površino razkužili in pripravili za naslednjega tekmovalca.Zmagala je predstavnica Finske, Tomaž pa se je predstavil s koktajlom Wellness Mattoni Dreams oz. Velnes Mattoni sanje.»Predstavil sem se s koktajlom, v katerem sem uporabil pire borovnice, sirup karamele, ananasov sok, sveže stisnjen limetin sok, dodal sem nariban ingver in dolil mineralno vodo Mattoni. Zgodba koktajla predstavlja borovnice, ki nam dajo vitamin B, ingver je zelo zdravilnega pomena in v kombinaciji z zlatim prahom je mešanica najboljša ponudba za velnes, zato tudi takšno ime.Za predstavitev koktajla sem uporabil koktajl kozarec, na robu kozarca posebno nabodalce, na katero sem dekoracijo pritrdil. Za celotni videz oz. dizajn pa sem uporabil lesen zabojček, ki sem ga napolnil še z borovničevjem in potresel z jedilnim zlatim prahom,« je svojo domislico, podkrepljeno s simboliko slovenskega lesa, Tomaž prelil v tekmovalni kozarec. Tega je pohvalil tudi šef Društva barmanov Slovenije, ki je Tomaža pospremil na prizorišče.»Uvrstitev pomeni, da je Društvo barmanov Slovenije še vedno visoko v svetovnem merilu, sam pa kot član društva lahko povem, da s ponosom zastopam slovenske barve.« Barmani pa ne mirujejo niti na domačem parketu, v mesecu ali dveh načrtujejo tekmovanje v sklopu državnega prvenstva. »Vsi se potegujemo za vozovnico za svetovno prvenstvo, ki bo potekalo prihodnjo jesen na Kubi,« visoka pričakovanja goji tudi Fartek, ki mu je že uspelo poseči po najvišjih lovorikah.