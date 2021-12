Zbirajo denar za Maxxa, Emmo in še nerojeno hčer Marka Grilca

V nepredstavljivi stiski se je znašla mlada družina Marka Grilca, ko so 23. novembra letos Nina ter otroka Maxx in Emma ostali brez ljubečega moža in očeta. V teh težkih časih se pripravljajo na prihod novega člana, Nina je namreč noseča z deklico, ki žal svojega očeta nikdar ne bo spoznala.

Skupaj so zato stopili Grilčevi prijatelji in zagnali kampanjo zbiranja sredstev za njihovo prihodnost. Prispevki že prihajajo z vseh koncev sveta, kar priča o tem, kako priljubljen in spoštovan je bil Marko po vsem svetu.

Sredstva lahko darujete TUKAJ.

K zbiranju sredstev je med drugim povabil Matevž Pristavec, nekdaj Grilčev sotekmovalec v deskanju na snegu, danes pa glavni trener slovenske reprezentance v prostem slogu. »Hvala za vse trenutke, ki sva jih delila skupaj v življenju, v deskanju in surfanju. Od težkih trenutkov do neskončne sreče, ostala sva dobra prijatelja skozi vsa ta leta,« je zapisal v njegov spomin.

V njegov spomin so se prejšnji teden številni njegovi prijatelji in podporniki zbrali na Voglu, za veliko pomoč, podporo in besede tolažbe se je vsem na instagramu zahvalila tudi Grilčeva žena.