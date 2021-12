Po obdukciji: to je bilo usodno za deskarja Marka Grilca

»Prejšnji četrtek je kot strela z jasnega udarila novica,« začenja objavo Luka Grilc, brat pokojnega deskarja Marka Grilca, ki je pred dnevi umrl v nesreči med deskanjem. Za družino je to bil šok, so pa hvaležni za vsa sporočila podpore in pozitivne energije, ki jim jo pošiljajo mnogi: »Veliko nam pomeni. Vse zgodbe, objave, sporočila in medijska pozornost so dokaz, da Marko ni bil le deskarski šampijon in športnik, ampak tudi vizionar, navdih, ki so ga imeli radi mnogi po svetu.«

Marko je neizmerno užival v vlogi superjunaka očeta, strica in moža, pravi Luka, in dodaja, da si družina v teh težkih časih stoji ob strani. Na pomoč so priskočili tako osem mesecev noseči ženi Nini, sinu Maxxu in hčerki Emmi, pa tudi žalujočim staršem, ki so izgubili sina.

Smrt je bila takojšnja, ni bilo trpljenja in bolečine

Marko je umrl star 38 let, Luka pa izpostavlja, da se je zgodilo na isti dan, kot si je pred petimi leti poškodoval hrbet. Nesreča se je zgodila med lahkotno vožnjo po ledeniku Tiefenbach v Söldnu, pri nižji hitrosti: »Šlo je za pregled terena, brez načrtovanih ekstremnih podvigov. Tudi naslednji dan, ko bi morali snemati, jih ne bi bilo. Med opravljanjem dela je padel tako, da je trčil z levo stranjo, kar je povzročilo, tako obdukcijsko poročilo, da mu je razneslo aorto. Smrt je bila takojšnja, ni bilo trpljenja in bolečine. Čelada ga ne bi rešila. Lahko bi rekli, da mu je bilo usojeno postati legenda. Jaz pa pravim, da enostavno ni pošteno!«

Vsem je predlagal, da ta petek odidejo na bele strmine in opravijo kakšen spust za njegovega brata Marka: »Brate, pogrešal te bom in sem zelo ponosen nate!«