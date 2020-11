te dni preživlja težke trenutke, saj ji je prejšnji teden umrl oče, poroča portal Veseljak. Prav on je na vse svoje otroke prenesel ljubezen do glasbe. Oče je bil tisti, ki je Heleno pri njenih 12 letih prijavil na tekmovanje za Glas Gorenjske. Od takrat so bile njene sanje samo peti in stati na odru.Ko se je spominjala začetkov svoje uspešne glasbene poti, ni pozabila omeniti, da je bilo v njihovi domači hiši, kjer so živeli zelo skromno delavsko življenje, varčevali in trdo delali, vseeno vedno veselo, imeli so veliko zbirko plošč, ki so jih otroci radi poslušali, ob tem pa prepevali in se tudi zavrteli, še poroča omenjeni portal.