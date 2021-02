Žalostna izpoved znanega Slovenca: zbolel je za rakom

Nekdanji udeleženec kuharskega šova Masterchefje zapisal, da je bilo zadnje leto zanj vse prej kot lahko. Ob fotografiji, posneti na onkološkem inštitutu je med drugim razkril, da se bori z rakom, je zapisal na instagramu (nelektorirano):»Hodgkinov limfom, neke vrste rak, ki pa je na srečo zelo verjetno ozdravljiv. Za mano je 20 obsevanj, počutim se odlično, vseeno pa čakam preiskave in kontrolo, če/da je vse v redu. Rad bi se zahvalil kompletni ekipi Onkološkega inštituta UKC Ljubljana, da so pripomogli, da so bile terapije kar se da prijetne.«Napisal je tudi, da se zaradi epidemije in ukrepov za preživetje bori njegovo podjetje. Poleg tega je imel prometno nesrečo, v kateri se je poslovil od »zvestega štirikolesnega prijatelja. Edina svetla točka, v tem težkem obdobju, je bilo eno zelo posebno dekle... pa se žal tudi to ni končalo kot sem si želel.« Pri tem je imel v mislih razhod z Nežo Vseeno pa je zapis končal v pozitivnem duhu: »Kljub vsem težavam, se ne dam! Zelo optimistično grem naprej, in trdno verjamem, da se vse zgodi z razlogom, in da tudi zame prihajajo boljši časi. Veliko je stvari, ki sem jih že premagal v življenju, in še veliko jih bom.«