Zaljubljena exatlonovca sta ušla v vročo Mehiko

Ko sta se pred meseci prvič srečala v šovu Exatlon, si Lara Deu in Samo Petje niti v najbolj divjih sanjah nista predstavljala, da bosta kmalu po koncu oddaje, v kateri je Sama v finalu porazil Franko Bajc, postala par. Mlada zaljubljenca, ki svoje ljubezni sicer ne skrivata, a svoje sladke skrivnosti raje zadržita zase, kot jih delita z javnostjo, sta na Karibih kljub vsem naporom in poškodbam tako zelo uživala, da sta se kmalu po prihodu domov odločila za počitnice v vročih krajih, o katerih sta oba že dolgo sanjala.

Lepšega rojstnega dne si ne bi mogel zamisliti. Plaža, sonce in Lara in moj rojstni dan.

Parček se je odpravil v Mehiko, natančneje v prekrasni Cancun, kjer sta uživala v srkanju koktajlov pod palmami, odlični hrani, imenitnih razgledih in nastavljanju sončnim žarkom. Vroče počitnice jima bodo v spominu ostale za vedno tudi zaradi prav posebnega razloga, in sicer je Samo v družbi svoje najdražje na zadnji januarski dan praznoval okroglih trideset let.

V Cancunu v Mehiki na rajskih plažah je Samo dočakal svoj 30. rojstni dan.

»Lepšega rojstnega dne si ne bi mogel zamisliti. Plaža, sonce, Lara in moj rojstni dan,« je priznal zaljubljeni mojster borilnih veščin.