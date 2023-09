Zadnji vinski večer pred Staro trto (FOTO)

Bilo jih je devet, obiskovalci pa so lahko poleg žlahtne kapljice in drugih dobrot iz lokalnih vinskih kleti poslušali še dobro glasbo. Zadnji je na vrsto prišel Miha Dajčman, sicer novinar, ki se zadnja leta ukvarja tudi z vinarstvom v rodni Kungoti. Vinska klet Na bregi nadgrajuje dolgoletno družinsko tradicijo pridelave vina na nekoč velikem Dobajevem gruntu pri Juriju ob Pesnici.

Doroteja Mauko in Nina Petrič sta si izmislili Vinske večere ob Stari trti.

»Prvi letnik pod blagovno znamko Na bregi smo trgu ponudili leta 2021, lani pa začeli organizirati vinske dogodke. Učimo se, tudi s pomočjo lokalnih vinarjev iz Svečine in Jurija ob Pesnici, napredujemo, vlagamo v napredek in se počasi širimo,« pravi Dajčman. Letos jih je prizadela toča, a ne odnehajo, vztrajajo in gredo novim zgodbam naproti.

Rok Vilčnik - Rokgre je pred Staro trto zapel vse svoje največje hite.

Mestni restavrator Aleš Lombergar z ženo Natašo, svetovalko v Vladi RS.

Obiskovalcem so ponudili naravno peneči se pet nat za ljubitelje mehurčkov, zorjena vina iz linije dera za zahtevnejše pivce in polsladki rumeni muškat za sladkosnede. Ves čas pa jim je glasbeno podlago dajal vsestranski avtor in glasbenik ​Rok Vilčnik.