Najbolj vroč nastop na Emi: potrebovala sta dvojnika in tri tedne

Čeprav je minulo soboto na Emi 2022 zmagala skupina LPS, ki jo sestavljajo dijaki celjske gimnazije, se še nekaj dni po izboru javnost pogovarja le o enem nastopu. Tako kot v preteklosti, ko smo si zapomnili le nastope Klemna Slakonje, ki je povezoval Emo, tudi letos ni bilo nič drugače. Nastop, ki sta ga uprizorila frontman skupine Joker Out Bojan Cvjetićanin in ena najboljših slovenskih pevk Maja Keuc - Amaya, je marsikomu vzel sapo, toliko bolj zanimiv pa je bil tudi zato, ker sta priredila lanskoletno zmagovalno pesem Zitti E Buoni italijanske skupine Måneskin.

Nekateri so njun nastop opisali kot tri najbolj seksi minute v zgodovini slovenske televizije, po večkratnih ogledih posnetka, ki je le v nekaj dneh zbral več kot 300 tisoč ogledov, pa so mnogi spoznali, da vendarle ni bil izpeljan v živo, Majino špago in Bojanov salto pa sta izvedla izkušena akrobata oziroma dvojnika. Maja se je vprašanju sicer spretno izognila, je pa povedala, da je dal povod za takšen nastop režiser Nejc Levstik.

Maja Keuc je navdušila v kombinezonu, ki ga je zanjo ustvaril oblikovalec David Hojnik. FOTO: MARKO PIGAC

»Ker sva oba velika oboževalca skupine Måneskin, sva izziv sprejela. Vadili smo tri tedne,« nam je zaupala simpatična pevka, na naše zbadanje, ali sta dlje vadila petje ali ples, pa nam je v smehu odgovorila, da slednjega. Maja je še priznala, da je sama potrebovala inštruktorja italijanščine, Bojan pa ga ni potreboval. Pa Måneskin? So se že oglasili?

»Ne, še čakava, da greva na kapučino z Damianom v Torino,« doda Maja v smehu. Njen izjemno seksi kombinezon, ki ji je sicer zakrival telo, je ustvaril David Hojnik. Čeprav je bilo na odru videti precej akrobacij, pa je izdelal le en komplet. »Tega smo morali po prvih vajah prilagajati in popravljati na dan snemanja, saj takšni materiali niso nujno praktični in vzdržljivi,« nam je zaupal slovenski modni oblikovalec.