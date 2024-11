Z otroki nad oblake

V ljubljanskem Konzorciju se je odvil pogovor s pisateljem Kamenkom Kesarjem, ki je v minulih letih pri Slovenkah in Slovencih vzbudil nemalo smeha s svojimi humorja polnimi knjigami o sebi in partnerici Alenki. V novi knjigi Veter nad oblaki opisuje prigode odraščanja njunih otrok – predvsem skozi svoja razmišljanja in zaznave, ki presegajo duhovičenje. »Dokler sem pisal o partnerskem odnosu, sem ga lahko v veliki večini zajel s humorjem, ko pa pridejo zraven otroci in starši, pa je razpon čustev širši,« je za Bulvar komentiral novo stvaritev, ki je bila toplo sprejeta že pri prednaročnikih.

Kamenko Kesar znova navdušuje bralce. FOTOGRAFIJI: OSEBNI ARHIV

Na pogovoru s Kesarjem, ki ga je vodila Maja Sodja, je sodelovala tudi strokovnjakinja za partnerske odnose Melita Kuhar, ki v svoji vsakdanji praksi zaznava: »Opažam, da hočemo biti perfektni, najboljši starši, ampak takšni starši ne obstajajo. Otroke je treba navajati na to, da življenje ni samo pravljica, ampak realno, s plusi in minusi, in je čudovito.« Kamenko je povedal, da je zanj v odnosu do zdaj najstniških ter študentskih otrok najbolje, če je pristen in predvidljiv: »Morajo vedeti, kakšna bo moja reakcija, če nekaj storijo. To je dovolj dobra osnova, da lahko na njej gradim.« Pogosto si zastavi tudi vprašanje, kaj bi si sam želel, če bi bil najstnik.