Wernerjeva žena Logarjevi: »Palčko si porini v rit in se testiraj tudi tam«

Med znanimi Slovenci, ki ne podpirajo vladnih ukrepov in ne verjamejo v cepivo, je tudi pevec. Na facebooku je udaril po slovenskih politikih, koaliciji in opoziciji, predsedniku, članih strokovne vladne skupine, epidemiologih in drugih. Prepričan je namreč, da politika izvaja »genocid nad slovenskim narodom« ter da gre za prevaro. Zapisal je tole (nelektorirano) »Pustite pa pametne ljudi in ljudi, ki so spregledali prevaro, da končno zaživimo svobodno življenje ter, da se upremo psihopatom in genocidu, ki se izvaja nad slovenskim narodom, ter če že vi nimate jajc zaščititi vaše otroke in vaše starše to naredimo mi. Hvala!«Wernerjeva ženapa je šla še korak dlje. Na facebooku je vodji vladne svetovalne skupine za epidemijo, namenila ostre besede: »Zaradi mene si to palčko porini v rit in se testiraj tudi tam vsak dan! Mojega otroka pa se niti dotaknila ne boš.« Razkrila je tudi, da njen 'sonček' ne nosi maske. Kasneje je Andreja objavo s spleta odstranila.