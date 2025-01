Vsaka fotografija Tomija Lombarja pripoveduje svojo zgodbo (FOTO)

Tomi Lombar se je v svoji karieri uveljavil predvsem kot fotoreporter, ki je ovekovečil številne zgodovinske dogodke, kot so osamosvojitvena vojna, uspehi naših športnikov na številnih olimpijskih igrah, obiski znanih državnikov ter papeža, tokratna razstava pa zaobjema dela, ki so nastala zunaj njegovega delovnega časa skozi različna ustvarjalna obdobja.

V Kregarjevem in Meršolovem atriju Škofijske klasične gimnazije v Šentvidu bo vse do 3. februarja na ogled 20 izbranih črno-belih fotografij, v Lombarjevi najljubši tehniki, razstava pa nosi naslov Prosti čas.

Glasba za uvod in zaključek FOTO: Ema Bubanj

Tomi Lombar je zapisan fotografiji vse od najstniških let. FOTO: Ema Bubanj

20 čudovitih fotografij je na ogled.

Vzbujajo nekaj lepega

»Vesel sem, da sem na ogled končno postavil tudi dela, ki niso vezana na časopis, neki dogodek, naročilo, ampak so plod trenutnega navdiha in moje čiste ljubezni do črno-bele fotografije,« je bil ob odprtju zadovoljen avtor čudovitih podob. S kulturnim programom so razstavo popestrili dijaki tretjega letnika Neža Kuzma, Jerneja Stopar in Krištof Markun, ki so poskrbeli za glasbeni uvod in zaključek programa ter ob recitaciji izbranih del slovenske poezije pozvali h globokemu razmisleku.

»Vsaka fotografija na svoj način pripoveduje svojo zgodbo. Zgodbe imajo moč, imajo moč, da nagovorijo, vzbudijo občutke, polepšajo dan, dajo misliti …« je razstavo odprl Simon Feštanj, prof. ruščine, zgodovine in sociologije, ljubitelj fotografije in tudi pobudnik tokratne razstave.

Dijaki (z leve) Neža Kuzma, Jerneja Stopar in Krištof Markun so ustvarili navdihujoč kulturni program. FOTO: Ema Bubanj

»Črno-bele fotografije imajo poseben čar, a težko ubesedim, zakaj. Preprosto všeč so mi, vzbujajo nekaj lepega, močnega, nekaj, česar barvna fotografija enostavno ne zmore,« je nagovoril zbrano občinstvo in sklenil: »S posebnim ponosom me navdaja predvsem zavedanje, da se bo v naslednjih tednih mimo teh krasnih fotografij sprehodilo in si jih, pogosto povsem mimogrede, ogledalo na stotine mladih in tistih najmlajših, ki popoldne obiskujejo glasbeno šolo, pa njihovih staršev ter vseh, ki se bodo udeleževali naših koncertov in drugih dogodkov. Na dan odprtih vrat naše gimnazije prihodnjo soboto se bo ravno tu, kot je to vsako leto, trlo obiskovalcev, prišli bodo z vseh koncev Slovenije …«

Izabela in Julija Lombar, upodobljeni tudi na očetovi fotografiji, ki je nastala pred več kot desetletjem. FOTO: Ema Bubanj

Ob razstavi je izrazila zadovoljstvo tudi soorganizatorica dogodka mag. Bernarda Stenovec, umetnostna zgodovinarka: »Veseli in hvaležni smo, da smo lahko v Kregarjevi galeriji postavili na ogled fotografsko razstavo Tomija Lombarja. Večdesetletno raziskovanje in ustvarjanje na področju fotografije, številni izzivi in množica fotografskih izkušenj so izurili Lombarjevo oko za tehnično in formalno mojstrstvo, hkrati pa poglobili in pretanjili njegovo pozornost ter občutljivost v odnosu do predmeta fotografije, raznolikih motivov, ki jih zajema v objektiv, kar se kaže v nagovarjajoči emocionalni ali narativni atmosferi podobe. Njegove črno-bele fotografije velikega formata nas tako z estetsko govorico kot tudi simbolnim sporočilom vabijo in odpirajo prostor srečanja.«

Znova dobrodelen

Tomi Lombar je delal pri številnih revijah in medijskih hišah, najprej pri Delavski enotnosti, Anteni in Dnevniku, nato pri Republiki in Delo Revijah. Občasno je sodeloval z agencijo EPA, največ časa pa je preživel pri časniku Delo, kar 25 let, tri leta je bil tudi urednik fotografije. Pri delu je pokrival najrazličnejša področja, od športnih, kulturnih, družabnih in protokolarnih dogodkov do vojnih razmer in prizorov iz vsakdana. Leta 2020 je bogati fotografski opus podaril Muzeju novejše zgodovine Slovenije, z njim pa sodeluje še naprej pri različnih projektih. Zadnja leta je samozaposlen v kulturi in sodelavec RTV Slovenija.

Simon Feštanj, ljubitelj fotografije in pobudnik razstave FOTO: Ema Bubanj

Njegovo kariero je vseskozi spremljala dobrodelnost, sklenil je podariti tudi črno-bele fotografije s tokratne razstave. »Fotografije bodo tako dobile novega lastnika ter nov prostor in tako ne bodo obležale v nekem skladišču. Poleg tega bo izkupiček od dražbe nekomu olajšal vsakdanjik,« je svojo odločitev pojasnil avtor. Prihodnji četrtek, 23. januarja, ob 18. uri bo tako v Dvorani Matije Tomca dobrodelna dražba Lombarjevih del, ki jo bo pospremil koncert Mladinskega mešanega zbora sv. Stanislava ŠKG. Dražbo bo vodil radijski voditelj Jure Sešek, zbrana sredstva pa bodo namenjena skladu za pomoč družinam dijakov Škofijske klasične gimnazije. »Ob velikodušni gesti Tomija Lombarja, da vse razstavljene fotografije nameni za dobrodelno dražbo v pomoč socialno šibkejšim družinam otrok v zavodu, si seveda želimo, da bi svetloba njegovih fotografij prebujala dobro v čim večjem številu ljudi, ki se bodo udeležili dražbe,« je na dogodek povabila še mag. Stenovec.