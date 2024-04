Vroče! Slovenska seksologinja Maja pokazala, kaj počne med službeno pavzo (FOTO)

V zadnji sezoni Sanjskega moškega se je za srce Blaža Kričeja Režka borila tudi Maja Grintal, ki je med gledalci pritegnila precej pozornosti, saj je brez zadržkov govorila o žgečkljivih temah, ki so za marsikoga še vedno tabu. Povedala je, da jo v življenju zanimajo osebna rast, seksologija, užitek in spiritualnost, temu pa se tudi poklicno posveča in pripravlja delavnice na to temo.

Na družbenih omrežjih deli tudi podrobnosti iz svojega življenja, tokrat pa je s sledilci delila fotografijo s svojega balkona, na katerem leži povsem gola. »Polnjenje med delom,« je zapisala.

FOTO: Zaslonski posnetek

Kakšne so prednosti tovrstnega sončenja, smo jo povprašali. »Vitamin D je zelo pomemben za razvoj kosti, zob in za dobro delovanje imunskega sistema. Vitamin D se lahko absorbira skozi kožo, zato je zelo pomembno, da smo v stiku s soncem. Sončenje prinese zelo veliko bonitet. Sončenje genitalij in presredka je starodavna praksa. Presredek v taoistični filozofiji predstavljala energijski prehod med življenjem in smrtjo in s sončenjem presredka napolnimo telo z novo, svežo življenjsko energijo. Nekateri pravijo, da je že 30 sekund neposrednih sončnih žarkov na presredek dovolj, da se ti organi napolnijo, hormoni uravnovesijo, koncentracija okrepi in se ti dvigne libido. Jaz obožujem sončenje že od mladih nog in na soncu lahko preležim veliko časa. Priporočam pa postopno sončenje. Najprej 5 minut na vsaki strani, nato povečaš čas na 10 minut in tako naprej. Velikokrat si med obveznostmi vzamem čas in si nastavim štoparico na 20 minut na vsaki strani. To me resnično napolni ter umiri,« je pojasnila Maja.

Maja je opozorila na še eno zanimivost. Pravi, da so v raziskavah dokazali, da sončenje genitalij moškim poveča raven testosterona tudi za do 200–300 odstotkov in da se s sončenjem genitalij zmanjša možnost za raka prostate.

Dodala je še, da je seveda pomembno, da ne pretiravamo in da začnemo postopoma. Sicer bi bilo to za telo in kožo prevelik šok. Maja poudarja, da ima sončenje tudi pozitiven vpliv na našo duševno stanje. »Umiri nas živčni sistem in nas sprosti. Takrat si lahko oddahnemo od stresa in si naberemo energije za nove izzive.«

Pred leti je s svojo neposrednostjo javnost presenetila televizijska voditeljica Jasmina Kandorfer, ki je na domačem vrtu sončila svojo vagino, posnetek pa celo delila s sledilci. »Ja, noge imam narazen, brez kopalk! Sončim si jo!!! Zakaj? Ker tako absorbiram največ vitamina D, ki je ključen za zdravje!« je takrat zapisala in verjetno pridobila kakšnega sledilca več.