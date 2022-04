Vroča trenerka v roke vzela Roškarja: poglejte njegovo trpljenje (VIDEO)

Pomlad je tu in med zimo so se mnogim med nami nakopičili odvečni kilogrami, zato je treba shujšati. Podobno odločitev je sprejel tudi radijec Robert Roškar. Omislil si je prav posebno osebno trenerko in upal, da bodo tako izginili še zadnji grami maščobe. S Patricijo Pangeršič se je vneto lotil vadbe, v pomoč in spodbudo mu je bila radijska kolegica Anja Ramšak.

In kako je potekala Roškarjeva vadba? Bilo je veliko vzdihovanja in pritoževanja, Pangeršičeva ga je pošteno izmučila, a rezultat ni izostal.

Preverite, kako je potekala vadba Roškarja in Pangeršičeve, na spodnjem posnetku.