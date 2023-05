Vrhniški raper odločen: sina ne bo pokazal (FOTO)

Priljubljeni slovenski raper Saša Petrović, bolj znan pod umetniškim imenom Challe Salle, ne skriva, da se mu je sredi januarja, ko je prvič postal oče sinu Alexu, življenje obrnilo na glavo. Neprespane noči so sicer precej naporne, priznava novopečeni očka, ki ves svoj prosti čas namenja sinčku in zaročenki Yvonne Srdoč, a so vse sladke muke poplačane ob pogledu na sina, ki si ga je tako dolgo želel. Challe Salle sicer svoje sledilce in sledilke redno razveseljuje z objavami družinskih fotografij in utrinkov iz vsakdanjega življenja, a je ob rojstvu sina sklenil, da ga v javnosti ne bo izpostavljal.

Prvomajske praznike je družinica preživela tudi v Rovinju. FOTOGRAFIJE: INSTAGRAM

»Z Yvonne sva se že pred njegovim rojstvom pogovarjala, da otroka ne bova izpostavljala, vsaj na začetku ne, dokler je majhen. Tudi zato, ker živimo v svetu, v katerem ljudje na spletu nimajo več spoštovanja in solidarnosti do drugih, in če si javna oseba, ima lahko čisto vsakdo fotografijo tvojega otroka. To mi pa ni všeč. Res je tudi, da veliko znanih objavlja fotografije svojih dojenčkov in otrok, zato je to čedalje bolj normalno,« je pojasnil Challe in dodal, da sta imela z Yvonne v načrtu družinsko fotografiranje, a so njunemu trimesečnemu sinčku odpadli lasje, zato bosta počakala na primeren čas, ko Alex ne bo več plešast, kot se rad pošali njegov znani očka. Sicer pa je priljubljeni glasbenik, ki v otroštvu več let ni imel stikov s svojim očetom, ta je družino zapustil, večkrat poudaril, da je zanj smisel življenja, da si ustvari družino in zanjo poskrbi kot pravi moški.