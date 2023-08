Voditeljica se je poslovila: Konec ere, odhaja po osmih letih

Pop TV zapušča priljubljena športna novinarka Nataša Gavranič. »Hvala vsem za podporo v zadnjih dneh. Šele v takih trenutkih vidiš, da tvoje delo ni ostalo spregledano. Se veselim prihodnosti,« je zapisala na Instagramu Nataša in dodala, da je hvaležna.

Novica, da novinarka po dolgih letih zapušča komercialno televizijo, je odjeknila ta teden. Gavranovičeva je bila del športne ekipe na Pop TV kar osem let, zdaj pa se bo, kot kaže, posvetila novim izzivom. Od Nataše so se na družabnih omrežjih poslovili številni njeni sodelavci. Na njeni novi poti so ji zaželeli vse dobro in dodali, da jo bodo pogrešali.

Nataša je sicer mamica dveh otrok. Leta 2017 sta z Blažem Jarcem prvič postala starša dečku Galu, leta 2021 pa je na svet prijokala še deklica Sara.