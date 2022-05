Voditeljica informativnega programa vsak dan iz športne vreče potegne tisto, kar potrebuje

Katarina Braniselj, voditeljica informativne oddaje Planet18 na Planet TV, tudi to pomlad pridno nabira kondicijo. Kolesarjenje in tek sta zanjo sreča, svoboda, meditacija ter sprostitev. Vsak dan iz športne vreče pač potegneš tisto, kar najbolj potrebuješ tisti trenutek, pravi. Te dni je snemala filmček za kolesarski dogodek L’Etape Slovenia by Tour de France skupaj z Matejem Mohoričem in še nekaj navdušenimi rekreativci.

Katarina se že veseli 4. septembra, ko bo mogoče na dveh trasah, krajši in daljši, pokazati, kako močne so njene noge. Sama se spogleduje z daljšo, 145-kilometrsko. »Bo naporno, ampak Slovenija je tako lepa, da ob razgledih sploh ne veš, da je klanec že minil,« navihano razlaga tudi ambasadorka dogodka. Jo pa konec septembra čaka še uresničitev dolgoletne želje. Pred njo je maraton v Berlinu. »Po ljubljanskem pred nekaj leti, ki mi je še kar uspel, oziroma vsaj trpela nisem, si res želim enkrat preteči enega od velikih. Ta, berlinski, mi je najbolj dosegljiv. Kdor teče, mora doživeti vzdušje velikih tekaških prireditev, noro je, mi je enkrat dejal kolega s takim navdušenjem, da od takrat vem, da bom enkrat šla. Vem, da bo naporno pripraviti se na vse ob službi in vsem drugem, ampak šport je res zakon, zanj si mi nikoli ni škoda vzeti ure, dveh, treh ... Nikoli teh ur nisem obžalovala.«

Če je treba, pravi Katarina, vstane tudi ob štirih zjutraj, da vse stlači v en dan. »Jutra so najlepša zjutraj, to smo nedavno slišali in jaz sem si kar zapomnila.« Ko smo jo prosili za fotografijo, na kateri bi bil viden njen obraz med kolesarjenjem, je rekla: »Kolo je akcija, ne modna revija!«