Umrl je legendarni rocker, avtor številnih velikih uspešnic (VIDEO)

Umrl je legendarni pevec in kitarist Eddie Van Halen, star je bil 65 let. Zadnja leta je bil dolgo in težko bitko z rakom na grlu. Potem ko se mu je stanje v zadnjih 72 urah močno poslabšalo, rak se je namreč razširil na možgane in druge organe, pa je boj dokončno izgubil. Vest o smrti očeta je na instagramu sporočil sin Wolf, z njim so bili v zadnjih trenutkih tudi žena Janie in brat