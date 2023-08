Violeta Bulc zadovoljno: Končno smo presegli strankarske barve

Nekdanja ministrica in evropska komisarka Violeta Bulc je v nekaj objavah na družbenih omrežjih opisala, kako so reševali domove ob potoku v hribih med Ljubnim ob Savinji in Lučami, kjer živi tudi njen sosed duhovnik Karel Gržan, kaplan v Lučah in Solčavi.

Na pomoč je priskočil bagerist. FOTO: Violeta Bulc

Bulčeva se je zahvalila obema županoma in svetnikoma na področju Ljubnega in Luč za dodatno podporo navdihujočemu sosedskemu sodelovanju. »Bagerist je začel preusmerjati potok, ki je odnesel cesto in tri mostove v novo strugo. Končno smo presegli strankarske barve. Pomembni smo ljudje! Bravo! Slovenija, ostani povezana in pozitivna!« je zapisala na družbenem omrežju.

Povezave so vzpostavljene

Danes je delila s sledilci izjemno novico, saj jim je uspelo njim vzpostaviti povezave, kar je bilo za prebivalce ključnega pomena.

»Za mnoge moje sosede na Konjskem vrhu je to pomenilo, da se lahko k patru Gržanu pripeljejo k maši, se posebej starejši. Prizor je bil ganljiv in potreben, druženje, ki je sledilo maši, pa je odprlo srca in pobožalo dušo. Kako zelo treba v teh zahtevnih časih. Hvala vam vsem za posebno hribovsko toplino in darežljivost.«

Druženje, ki je sledilo maši e odprlo srca in pobožalo dušo. FOTO: Violeta Bulc

Na območjih, ki jih je prejšnji konec tedna prizadela katastrofalna ujma, se sedaj odvija čiščenje domov, cest in infrastrukture ter sanacija nastale škode. Da bi ljudje čim hitreje prejeli točno tisto pomoč, ki jo potrebujejo, je vzpostavljena aplikacija Poplave 2023, kjer je trenutno prijavljenih več kot 30.000 ljudi. Napotovanje prostovoljcev na teren pa tudi zato poteka brez težav.

Sloveniji so na pomoč priskočile številne države, med njimi so vse sosede pa tudi Severna Makedonija, Poljska, Latvija, Francija, Nemčija, Češka, Slovaška in Španija. Pomoč in podporo so ponudili še Črna gora, Kosovo, Bosna in Hercegovina, Srbija, Bolgarija in Malta,pa tudi slovenska skupnost, ki živi v ZDA, in sicer prek slovenskega konzulata v Clevelandu.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, ki je obiskala Slovenijo, se je s premierjem Robertom Golobom v kontekstu pomoči po poplavah pogovarjala o solidarnostnem skladu EU, uporabi posojil v okviru instrumenta za okrevanje in kohezijskem denarju. Iz solidarnostnega sklada bo Slovenija tako že letos prejela 100 milijonov evrov, prihodnje leto pa 300 milijonov.