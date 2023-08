V Lučah pokvarjen vodovod, v Zgornji Savinjski dolini težave z velikimi kupi odpadkov

V Zgornji Savinjski dolini imajo po zadnji vodni ujmi precej težav z odvozom velike količine odpadkov. Danes tako zgornjesavinjski župani pričakujejo, da bodo precej tega odpadnega materiala odpeljali na odlagališče celjskega podjetja Simbio. V Lučah pa dodatne težave povzroča okvara na vodovodu, ki jo bodo skušali čez dan odpraviti.

Kot je danes za STA povedal župan Luč Klavdij Strmčnik, se je napaka zgodila na glavnem vodovodu, tako da so gospodinjstva zdaj brez vode za pitje in higienske potrebe.

Dejal je, da so v petek vzpostavili prometno povezavo od Ljubnega ob Savinji do Konjskega vrha, vendar morajo urediti še 3,5 kilometra ceste do Luč. To bo po županovih besedah zelo težko, saj se je na tem območju sprožil tudi zemeljski plaz. Tri kmetije pa so še vedno odrezane od sveta.

Po besedah Strmčnika je za promet odprta cesta proti Podvolovljku, vendar samo za osebne avtomobile in kombije, ki služi za oskrbo z živilskimi izdelki. Hiše, ki so še nedostopne po cestnih povezavah, pa oskrbujejo s helikopterji.

V Kosezah imajo po tornadu že skoraj vse hiše ponovno streho

V Kosezah pri Ilirski Bistrici v teh dneh vrvi od dela. Hitijo namreč pokrivati strehe in popravljati ostrešja tistih hiš, ki jih je tornado prejšnji ponedeljek močno poškodoval. Ilirskobistriški župan Gregor Kovačič je za STA dejal, da so imeli prebivalci nekaj težav pri nakupu materiala, vendar so dobili strešno kritino in lahko začeli z delom.

Prebivalcem v teh dneh pomagajo tudi vremenske razmere, da bodo lahko ob pridnih krovcih že v kratkem pokrili vse strehe in popravili tudi druge poškodbe.

»O škodi še ne morem govoriti, saj jo še zbiramo. Kaj več bo znanega v drugi polovici avgusta, ko bodo, tako vsaj upam, pokrite tudi vse strehe,« je še povedal Kovačič.