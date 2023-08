Informacije za prostovoljce: to so območja z omejenim dostopom

Na območjih, ki jih je prejšnji konec tedna prizadela katastrofalna ujma, sta se nadaljevala čiščenje domov, cest in infrastrukture ter sanacija nastale škode. V aplikaciji Poplave 2023 je trenutno prijavljenih več kot 30.000 ljudi, napotovanje na teren poteka brez težav, prav tako prostovoljci upoštevajo z odredbo izdane omejitve, je povedal poveljnik Civilne zaščite Srečko Šestan. Kot je dodal, bodo po praznikih razmišljali o zmanjševanju števila prostovoljcev ter na teren spustili težke stroje, mehanizacijo in predvsem gasilske enote.

Aplikacija Poplave 2023 FOTO: Urad Vlade za komuniciranje

Promet po nadomestnem mostu čez reko Mežo, ki so ga na Prevaljah začeli postavljati v petek, bo stekel v ponedeljek. S tem bodo omogočili dostop z avtomobili za približno 1500 ljudi in hkrati dostop do ene od industrijskih con, ki je bila v poplavah izjemno poškodovana. Na Prevaljah medtem že pripravljajo temelje za izgradnjo drugega nadomestnega mostu čez reko Mežo, na katerega bodo namestili tudi cevi za vodovodni, plinski in električni sistem za oskrbovanje zgornjega dela Mežiške doline.

Informacije za prostovoljce

Območja z omejenim dostopom so sicer Črna na Koroškem, Mežica, Solčava, Luče, Mozirje in naselja proti Ljubnemu ob Savinji. Informacije za prostovoljce je preko družbenih omrežij delil Koordinator prostovoljcev v Mežici Luka Krof, zapis objavljamo v celoti nelektoriranega:

»Organizacije, ki smo bile v preteklih dneh, poleg gasilcev, najbolj aktivne na Koroškem pri zagotavljanju prostovoljcev in koordiniranju le-teh smo se povezale z namenom, da bi optimizirali koordinacijo prostovoljcev in zbiranja potreb oz. zagotavljanja delovišč, ker jutri pričakujemo velik naval prosotvoljcev. S tem bomo poskrbeli za večjo učinkovitost dela in zagotavljanje varnosti prostovoljcev.

Prva kontrolna točka bo na Prevaljah pri Spar centru, pred Jyskom, kjer se bo razporejalo prostovoljce za tamkajšnje potrebe.

Druga kontrolna točka bo pred vstopom v Mežico.

Dostop v Mežico je za prostovoljce mogoč samo z dovolilnico, iz smeri Prevalj, preko mejnega prehoda Holmec (pri zapori desno), pred Pliberku na odcep za Libuče (levo) in naprej do mejnega prehoda Reht.

Tretja kontrolna točla bo pred vstopom v Črno.

Dostop v Črno na Koroškem je za prostovoljce mogoč samo z dovolilnico, prek Slemena. Avtomobile boste pustili pri Andrejevem domu (Šentvid pri Zavodnju 6, 3325 Šoštanj), od koder bo organiziran prevoz do Črne (8:00-10:00). Tudi prevoz nazaj do Andrejevega doma bo organiziran (predvidoma 15:00-18:00).

Vsi deležniki koordinatorji sodelujočih organizacij prosijo za strogo upoštevanje usmeritev!«

Pomembno za delodajalce

Predvidoma od četrtka bodo lahko delodajalci oddajali vloge za povračilo nadomestila plače iz naslova višje sile ali čakanja na delo po noveli zakona o odpravi posledic naravnih nesreč, ki določa prve interventne ukrepe po katastrofalnih poplavah. Obe povračili bodo delodajalci lahko uveljavljali z elektronsko vlogo na portalu za delodajalce, so sporočili iz zavoda za zaposlovanje. Časa imajo 15 dni od uveljavitve novele oz. 15 dni od začetka odsotnosti delavca.

Sklad Ivana Krambergerja – pomoč prizadetim v poplavah. FOTO: S. N.