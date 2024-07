Vinska čarovnija z dobrodelno noto (FOTO)

V sončnih Brdih so se obiskovalci junija potopili v svet izjemnih arom ter okusov in slikovitih vinogradov. Na dogodku Dnevi odprtih kleti – DOK 2024 so raziskovali kleti, vinograde, domačije in posestva kar 36 vinarjev, ki so predstavili različne letnike in sorte vin. DOK Brda je poseben praznik za celotne družine, ki se na ta konec tedna zberejo in ponosno zastopajo svoje blagovne znamke. Gostje so uživali v degustacijah, ki so ponudile senzorično potovanje skozi okuse in arome, in sicer od tipične briške rebule do belih in rdečih sort, prav tako ni manjkalo penečih vin in lokalnih dobrot. Med številnimi obiskovalci, ki jih vse povezuje eno – ljubezen do vina in narave –, je presenetilo veliko število mladih.

Dnevi odprtih kleti so odlična priložnost za uživanje v izjemnih vinih.

Potekali so vodeni ogledi kleti.

Tudi letos je organizator Kontrabant lahko poročal o odličnem obisku, kar kaže na uspešnost in priljubljenost vinskega dogodka. Veliko obiskovalcev pride na dogodek celo iz tujine, tudi skupina iz Anglije, ki se ga že pet let zapored udeleži prav vsako leto: »Najamemo voznika in se odpravimo raziskovat Brda. Nekaj nas je takih, ki prihajamo vsako leto, drugi pa se nam pridružijo vsako leto posebej.« Dnevi odprtih kleti so ponudili tudi priložnost za pomoč tistim v stiski. Tako so ekipa Kontrabánt, člani Rotary kluba Medana-Goriška in umetniki – člani mednarodnega festivala Art Circle – v sodelovanju z lokalnimi vinarji združili moči in pripravili izjemno dobrodelno dražbo, s katero so zbrali 6000 evrov, celoten izkupiček pa bo otrokom omogočil aktivno preživljanje enotedenskih počitnic na Debelem rtiču. Skupaj z ekipo strokovnjakov in posebno gostjo, psihologinjo in nekdanjo olimpijko Saro Isaković, je bil ustvarjen program, v katerem bodo otrokom pomagali premagovati strahove, pri težavah s samopodobo ter osebnostnimi vzorci, ki jih ovirajo pri doseganju zadovoljstva in uspeha.

Lepo je bilo videti na kupu različne generacije in profile obiskovalcev.