Vezi duš napovedale znani slovenski festival (FOTO)

Festival Borštnikovo srečanje letos v tekmovalnem programu ponuja dvanajst gledaliških predstav po izboru selektorja Blaža Lukana, v spremljevalnem programu pa se bodo zvrstile slovenske in tuje uprizoritve, ki zaokrožujejo programsko podobo letošnje izvedbe ter omogočajo primerjavo in vpogled v evropsko gledališko dogajanje.

Gostovale bodo uspešnice z evropskih gledaliških odrov in festivalov: Angel zgodovine v produkciji Sotterraneo (IT), Svetovja v produkciji Compagnie Mossoux-Bonté iz Belgije, otvoritvena predstava Soul Chain/Vezi duš koreografinje Sharon Eyal v izvedbi skupine tanzmainz (Staatstheater Mainz, DE) in ob koncu še puljsko gledališče z uprizoritvijo Mati in otrok v režiji mednarodno uveljavljenega Matije Ferlina.

Promocija gledališča v tujini

Maribor v času festivala znova gosti in povezuje številne gledališke ustvarjalke in ustvarjalce, profesionalce in ljubitelje gledališča, selektorje, novinarje iz Slovenije in tujine. Med temeljna festivalska poslanstva v zadnjem času namreč sodi tudi promocija in uveljavljanje slovenske gledališke ustvarjalnosti v tujini, tudi tokrat so besedila predstav v tekmovalnem programu prevedena v angleščino. Na sklepni prireditvi, ki bo 16. junija v SNG Maribor, bodo razglasili prejemnike festivalskih nagrad. Že zdaj je znano, da Borštnikov prstan letos prejme leta 1961 v Mariboru rojeni igralec Branko Šturbej.