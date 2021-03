Vesele Ribnčanke še v besedi in sliki

Društvo podeželskih žena Ribnica, ki ga od ustanovitve pred 20 leti z navdihom vodi neutrudna Marinka Vesel, je v tem času pustilo globoke sledi svoje prepoznavnosti povsod, kamor so bile ženske povabljene. Poslanstvo obujanja korenin ribniške govorice in šegavosti, značilne kulture dežele suhe robe so pozneje začinile z ustanovitvijo skupine Vesele Ribnčanke. Vselej rade priskočijo na pomoč, tudi pri spravilu sena. Vrsto let so v domačem kraju pripravljale celoletni pregled opravljenega dela v besedi in pesmi s povabljenimi gosti. Dvorana športnega centra je bila vselej zasedena do zadnjega...