Veliko veselje poslanca Breznika: pri 53 je prvič postal oče

Poslanec stranke SDS Franc Breznik je pri svojih 53 letih prvič postal oče. Veselo novico o rojstvu otroka je delil s svojimi sledilci na omrežju X in razkril, da je sinu nadel ime Franc Breznik ml.

»Pred 33 leti mi je pomlad prinesla samostojno državo. Na današnji dan, ko slavimo gregorjevo in simbolni začetek pomladi, mi je le-ta ob 6. uri in 11 minut prižgala luč in poklonila prvorojenca; Franc Breznik ml. 50 cm, 3120 g. Hvala. Bog živi Slovenijo!«

Poslanec Breznik je že nekaj let v zunajzakonski zvezi s Suzano, ki jo je spoznal v državnem zboru. Mediji so pred časom poročali, da je bila Suzana svojčas vodja službe za notranjo varnost, toda zdaj se že vrsto let ukvarja z lončarstvom.

Veselo novico o rojstvu otroka je pred dnevi s slovensko javnostjo delil še en poslanec SDS, in sicer Žan Mahnič. Z ženo Katjo sta sinu nadela Filip Aleksander.