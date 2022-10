Velika vrnitev Nine Osenar

Po nekaj letih premora od televizijskih zaslonov in drugih projektov se v soboto, 29. oktobra, ob 20. uri v studio 1 Televizije Slovenija vrača voditeljica Nina Osenar. Po težkem obdobju, ko je dolgotrajna bolezen po rojstvu sina Marlona močno ogrozila njeno življenje in je iskreno dvomila, ali bo še kdaj stala na odru, je Nina iskreno priznala, da je zaradi izgorelosti zbolela za sindromom kronične utrujenosti, zaradi šibkega zdravja ji je grozila odpoved organov.

Festival letos praznuje 60-letnico; 1962. je v festivalni dvorani na Bledu slavil Stane Mancini s pesmijo Mandolina.

To ni bil vrh ledene gore, pozneje je bila nekaj časa celo priklenjena na posteljo, partner Dejan Kontrec ji je hrano nosil tja. Priljubljena voditeljica in pevka pa se po vseh hudih preizkušnjah vrača na male zaslone in priznava, da je velika oboževalka slovenske popevke in zna na pamet vse nepozabne melodije, ki so za vedno zapisane v naših srcih in nam vračajo vero v moč glasbe. To bo njen prvi javni nastop po petih letih.

»Najdražji moji, neskončno se veselim, da se je moje zdravje toliko izboljšalo, da bom na ta magični večer z vami delila ljubezen do glasbe in praznovala 60. rojstni dan najlepšega slovenskega glasbenega festivala. Naj vam zaupam še eno svojo srčno željo: želim si, da bi nekoč tudi sama zapela z orkestrom v tekmovalnem delu Popevke. Petje je namreč še vedno moja velika ljubezen in moja duša še vedno hrepeni po glasbenem ustvarjanju. Želje se namreč takrat, ko človek zboli, reducirajo na eno samo: željo po ozdravitvi. Po dolgi bitki z boleznijo tako ostanejo res samo tiste stvari, po katerih hrepeni naša duša. In v meni zares tli ta močna iskra, tiha želja, da bi spet pela,« sporoča ob vrnitvi na televizijo.

Nina s partnerjem in nekdanjim hokejistom Dejanom Kontrecem FOTO: MEDIASPEED.net

Osenarjevi se bo kot sovoditelj pridružil akademski igralec Jure Kopušar, ki v zadnjem času blesti v naslovni vlogi slovenskega pop-rockovskega muzikala Povodni mož. Gledalci in poslušalci bodo lahko slišali deset novih skladb, ki jih bodo predstavili bolj in manj uveljavljeni izvajalci: Dinamitke, Veronika Strnad, Maja Založnik, Andraž Hribar, Amaya, Saša Lešnjek, Gedore, Mia Guček, Bosaznova in Lea Likar.