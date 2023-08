Velika radijska trojka ponovno skupaj, pridružila pa se ji je še ta pripravnica

Z dnašnjim dnem se je v radijski studio vrnil priljubljeni voditelj Denis Avdić, pridružili pa so se mu še njegova pajdaša Jana Morelj in Miha Deželak ter pripravnica Lara Tošič. »Vodilo oddaje ostaja dobra volja, zabava in jutranje prijateljstvo. Glede na to, da smo skupaj že 13 let, mislim, da smo povezani v zabavnih in težkih trenutkih. Teh slednjih naj bo seveda čim manj,« je povedal Avdić, Deželak pa je dodal: »Vsak začetek sezone pomeni mejnik, odgovornost in vznemirjenje. Veselim se zagorelega Denisa in njegovih domislic, anekdot z dopusta, posledično pa dobrega in zabavnega šova, odlične interakcije s poslušalci in zabavnimi gosti.«

Tudi Jana Morelj je kot vsako leto prijetno vznemirjena in v pričakovanju novih izzivov ter presenečenj. ​Sicer pa je pred dopustom prišlo še do zelo zanimive stave med Avdićem in Deželakom. Miha je letos pred akcijo Deželak Junak kar precej shujšal, zato ga je Denis pregovoril v stavo do junija prihodnje leto. Ta se vrti okoli kilogramov, Avdić je stavil na večjo težo, kot jo ima Deželak zdaj, Deželak pa je pogumno stavil na manjšo, kar pomeni, da ga čaka še nekaj dela s klestenjem kilogramov.