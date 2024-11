Valič in Veselko prvič skupaj (FOTO)

Mestno gledališče Ptuj je v koprodukciji s Slovenskim stalnim gledališčem Trst pripravilo predstavo Življenje v teatru, kjer v poldrugi uri spremljamo življenje igralcev dveh generacij. Veterana odra Roberta igra Borut Veselko, mladega obetavnega Johna pa Domen Valič. Igralca sta na isti oder tako prvič stopila skupaj.

V predstavi, ki jo je napisal David Mamet, režiral pa Peter Srpčič, sta pred 33 leti glavni vlogi v Mestnem gledališču ljubljanskem odigrala Zlatko in Jernej Šugman, režirala pa jo je Alja Predan, ki se je tokrat znašla v vlogi prevajalke. Predstava nam predvsem odstira vpogled v delovanje gledališča z druge, včasih tudi težke in precej žalostne strani.

Danijel Malalan, direktor Slovenskega stalnega gledališča Trst, operna pevka Nuška Drašček in Tadej Toš, dramski igralec in stand up komik

Igralec Vlado Novak v družbi Sabine Selinšek iz Mestnega gledališča Ptuj

Veselko in Valič sta realnost iz garderobe vrhunsko predstavila občinstvu, ki si velikokrat ne zna predstavljati, da se »tam zadaj«, ko padejo zastori in ugasnejo luči, odvijajo številne zgodbe, ki so resnične, pogosto komične, včasih pa tudi tragične, kot je življenje samo. Praktično lahko v živo doživimo smeh in solze, konec ene zgodbe in začetek nove.

Borut Veselko in Domen Valič v Življenju v teatru

V veliko podporo mu je bila srčna izbranka Ana Ribič.