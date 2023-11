Urška Bačovnik Janša takole prepevala na koncertu (VIDEO, FOTO)

Odkar Janez Janša (SDS) ni več predsednik vlade, ju s soprogo Urško Bačovnik Janša redkeje videvamo na javnih prireditvah, prav tako pa predsednik SDS tudi na družbenih omrežjih objavlja manj zasebnih fotografij, kot jih je nekoč. Vseeno vsake toliko v javnost le zaide kakšen posnetek zakoncev Janša. Te dni sta se tudi v družbi Mateja Tonina (NSi) in njegove soproge Marjetke udeležila koncerta Radia Ognjišče v Cankarjevem domu.

Obiskovalce koncerta je pri zibanju in petju ujela kamera. »Kjer se imamo vsi radi in kjer ni prostora za slabo,« so zapisali ob posnetku, ki si ga lahko ogledate na spodnji povezavi.

Utrinke s prireditve je na svojem instagramu poobjavil tudi Matej Tonin. Dami Tonin in Janša sta žareli v dolgi in nekoliko bolj oprijeti obleki za posebne priložnosti. Na dogodku, kjer so se zvrstili številni glasbeniki - simfonični orkester Cantabile, Andrej Šifrer, Mitja Ferenc, Uroš Steklasa in Tjaša Hrovat Steklasa, Klemen Torkar, Šmarnogorski kvintet ... - pa sta nadvse uživali.