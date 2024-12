Uroš in Tjaša Steklasa na odru razkrila spol dojenčka (FOTO)

Uroš in Tjaša Steklasa sta septembra na ponovitvi Steklasike v razprodanem Poletnem gledališču Studenec oboževalcem zaupala, da na odru ne stojita sama in da se bo družina Steklasa povečala še za enega družinskega člana. »Dojenčka bomo imeli,« je takrat vsa ganjena dejala Tjaša.

Po rojstvu se bosta za nekaj časa poslovila od koncertnih odrov, zato sta se odločila za prav posebno turnejo, ki sta jo poimenovala Babyshower. S koncerti sta začela včeraj, ko sta jih odprla v Gorenji vasi, z njimi pa končala na valentinovo.

»Punčka bo«

Za prvo presenečenje sinočnjega koncerta v Gorenji vasi sta poskrbela že na samem začetku, ko je njun band svoje inštrumente zamenjal za otroške. »Ne skrbite, to je bil samo opening act (otvoritveni nastop),« je v smehu povedala Tjaša.

Sledilo je nekaj njunih najlepših pesmi, vmes se jima je pridružil tudi mladinski pevski zbor, prav tako pa niso manjkale babyshower igre. Enemu izmed obiskovalcev sta Uroš in Tjaša podarila nov voziček.

»Zdaj pa še čisto zadnje presenečenje. A bi radi med naslednjo pesmijo izvedeli, ali imamo fantka ali punčko?,« je vprašala. Z bučnim aplavzom so poslušalci med pesmijo Naj ti bo lepo nestrpno pričakovali novico, med refrenom pesmi pa so se izstrelili rožnati konfeti. Med drugim refrenom so se izstrelili rožnati konfeti, Tjaša pa je naznanila: »Punčka bo!«

Zakonca Steklasa imata doma že triletno deklico, ki prihod svoje mlajše sestrice zagotovo že nestrpno pričakuje