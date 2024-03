Uresničene sanje družine Tomažič, Delovna akcija jim je popolnoma spremenila življenje

Energična Ana Praznik se je v sedmo sezono Delovne akcije, ki bo polna čudovitih preobratov in presenečenj, podala z mislijo, da sta sočutje in pripravljenost pomagati sočloveku najboljše orožje za boljši jutri. Tudi letos bo z ekipo mojstrov osrečila številne družine, ki potrebujejo nov dom.

V novi sezoni je slišala zgodbe, ki so se je globoko dotaknile. »Nekatere so tako šokantne, da sem ob njih pomislila, ali je sploh mogoče, da se živemu človeku zgodi kaj takšnega,« je povedala v intervjuju za revijo Suzy.

Ana Praznik FOTO: POP TV

Sezono so odprli s pomočjo družini Tomažič, ki ima kar sedem članov. Mama Sonja je polno zaposlena mamica in skrbi za svoje male punčke in nekoliko starejšega sina Martina, ki ji z veseljem pomaga. Oče Jože hodi v službo, da družinica lahko preživi. Pred časom so si kupili hišo, ki pa je potrebna temeljite prenove.

Življenje družine Tomažič iz vasice Obrež na Štajerskem nikoli ni bilo lahko. Družina se spopada z revščino, ki jo je Sonja doživljala že kot otrok. Odraščala je v okolju, kjer je bilo veliko nasilja in alkoholizma. Po razhodu s prejšnjim partnerjem se je znova zaljubila, z Jožetom sta zdaj ponosna starša štirim deklicam in starejšemu sinu iz prejšnjega razmerja.

Mojstri Delovne akcije so družini prenovili dom, kako so bili pri svojem delu uspešni, pa si lahko pogledate na spodnjih fotografijah.

Hodnika jim nikoli ni uspelo urediti. FOTO: POP TV

Prenovljen hodnik FOTO: POP TV

Kopalnico je bilo treba nujno preurediti. FOTO: POP TV

Svetla kopalnica FOTO: POP TV

Kar štirje so morali spati na eni postelji. FOTO: POP TV

Prenovljena dnevna soba FOTO: POP TV