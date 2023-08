Nezadržno se bliža finalna prireditev Miss Slovenije, ki bo letos potekala v Radljah ob Dravi, in sicer pod sloganom Podjetno, lokalno, trajnostno do ciljev. Radlje ob Dravi so trajnostno naravnana občina, ki stremi k ohranjanju slovenske kulturne dediščine, eden izmed mnogih pomembnih kulturnih spomenikov v občini pa je tudi Dvorec Mahrenberg, kjer je bilo nedavno organizirano uradno fotografiranje finalistk za miss Slovenije 2023.

Dvorec Radlje bodo v prihodnosti obnavljali, glavni namen te obnove pa sta razvoj in nadgradnja muzejskih, kulturnih in izobraževalnih vsebin, ki temeljijo na bogati dediščini gozdarstva in sonaravnega gospodarjenja z gozdovi v Dravski dolini in širše v koroški regiji. S prenovo bo postal osrednji prostor za predstavitev in interpretacijo sonaravne gozdarske kulturne dediščine ter hkrati prostor povezovanja za vse deležnike, ki v svoj izobraževalni ali prosti čas vključujejo vrednote gozda, narave in kulturne krajine. Prav tako bo postal privlačen prostor in stičišče lokalne skupnosti, navdušenih pohodnikov, strokovne javnosti in turistov, ki iščejo avtentičnost in naravne danosti.

Prepustile so se veščim rokam frizerja Anthonyja. FOTO: miss Slovenije

Pred fotografiranjem sta make-up finalistkam uredili vešči vizažistki Alja Jerman in Amela Deljanin, za pričeske pa je poskrbel mladi in ambiciozni frizer Anthony Delgado, ki bo kmalu odprl svoj novi salon v Ljubljani. Kandidatke je fotografiral profesionalni fotograf Dejan Nikolič s pomočjo asistenta Egidija Rodice. Dekleta so bila na fotografiranju oblečena v prečudovite oblike iz salona Poročni kotiček, fotografiranje pa je potekalo tudi za aktualno miss Slovenije Vido Milivojša. Uradne fotografije bodo objavljene na facebooku in spletni strani projekta Miss Slovenije, na družabnih omrežjih pa bodo objavljene tudi informacije o glasovanju na finalni prireditvi, ki bo 21. septembra 2023 v Radljah ob Dravi.