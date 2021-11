Hude obtožbe: Romana naj bi se poljubljala z Nininim Ambrožem (FOTO)

Na posestvu je potekalo napeto glasovanje o drugem dvobojevalcu. Bilo je veliko jeze, razočaranja, na dan so začele prihajati res šokantne novice.

Franc znorel zaradi Tjaše

Kot strela z jasnega je tekmovalce zadela informacija, da skrivni kamenčki po novem naprej nimajo nobene moči več. Tako je voditeljica Natalija zahtevala, da ju osebi, ki ju imata, položita na mizo. Prvega je na mizo položila Tjaša in mnogi sotekmovalci so bili šokirani, saj niso mogli verjeti, da ga je ukradla Lini in Aljažu.

Preberite še:

»Da bi to meni naredila, te lastna mati ne reši, to ti garantiram,« se je Franc razjezil. Bil je zelo razočaran, dejal ji je, da ga je zelo razočarala in da si česa takšnega o njej ni mislil, in napovedal, da ne bo videla finala.

Romana naj bi se poljubljala z Ambrožem

A to še ni bilo vse. Romana je tako rekla, da je tudi ona dostikrat ujela koga na laži. Ob tem je Franc dejal, naj ne ovinkari, ampak pove, koga in kakšne laži. Romana pa mu je odvrnila, da je med takšnimi tudi on.

Franc je menda dejal, da se je Romana poljubljala z Ambrožem. FOTO: Voyo

»Tudi ti si rekel, da si me, da me nisi videl pač pri ograji z Ambrožem,« mu je rekla Romana. Franc naj bi dejal, da sta se poljubljala, in te navedbe je potrdila tudi Tjaša.

No, potem so se strasti pomirile in druga dvobojevalka je postala Tjaša, ki se bo tako v areni pomerila z Majdo.