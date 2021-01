Uglasbila je menedžerjeve besede

Ena naših najbolj samosvojih mladih glasbenic in ustvarjalk Stella, s pravim imenom Špela Jezovšek, najavlja svoj prvi album s singlom in videospotom z naslovom Ta neki neki. Stella, ki je nastopila na številnih tekmovanjih, srca Romunov pa je osvojila v X Factorju, je pojasnila, da je fraza ta neki neki pravzaprav prevod francoske fraze je ne sais quoi oziroma tisto, čemur se po angleško reče the x factor. Torej nekaj, kar ti je na nekom ali nečem všeč, pa tega ne znaš ubesediti.



»Povod za pesem so bile besede mojega menedžerja, ko je kdaj rekel, da kakšni pesmi nekaj manjka, pa ni znal povedati, kaj. Rekel je 'neki, neki manjka'. To je bil start, rdeča nit, tudi naslov, navdih za besedilo pa je bila seveda zaljubljenost,« pravi o svoji novi pesmi Stella, ki nas je nehote spomnila na romunsko dogodivščino, kjer se je v šovu X Factor med tisoč kandidati prebila med najboljših dvajset.



To je bilo pred dvema letoma, od takrat pa je osvojila tudi kakšno zmago na glasbenih festivalih in nanizala kup pesmi, ki jih bo z nekaj novostmi že naslednji teden predstavila kot svoj prvi album Ta neki neki. »Kot veste, je ena mojih ljubezni tudi ples, in tokrat sva se s producentom Blažem Hribarjem potrudila ustvariti pop komad z veliko plesne energije, Mark Černilec, ki igra v prejšnjem videu mojo muzo, pa je pripravil čudovito koreografijo,« je mlada pevka napovedala izid novega videospota.

