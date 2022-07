Znana Slovenka šokirana zaradi cen na Hrvaškem: Naredite se Čehe

Letošnje poletne počitnice na hrvaški obali marsikomu grenijo visoke cene. Šokirana nad njimi je tudi nekdanja radijska voditeljica, danes pa svetovna poportnica in blogerka Ivjana Banić. Prepotovala je praktično ves svet, med drugim je njena družina živela na Havajih, kjer so cene močno zasoljene. Toda Hrvaška je letos po njenem mnenju 'ludillo'.

Presenetile so jo zlasti cene v trgovinah. »Če se le da, se naredtie Čehe in prinesite s seboj vse z vrta, iz špajze, hladilnika, nafehtejte pr mamah.« Dodala je, da so nekoč prijatelja Angleža, ki je prepotoval ves svet in si veliko privoščil, povabili v Sredozemlje, pa je dejal, da ni tako bogat, da bi dopustoval na Hrvaškem.

»Cene na stran: hrvaško morje je MENI še vedno eno ljubših, v Dalmaciji imam korenine in ni ga boljšega kot kamen, smokve, more, bevanda, maslina.«