Tri ure Pohorskega bataljona (FOTO)

Mestno gledališče Ptuj je v koprodukciji z Mestnim gledališčem ljubljanskim pripravilo predstavo o Pohorskem bataljonu. O hrabrem partizanskem pohorskem odredu, o katerem mislimo, da vemo že vse, saj vse od 1943. na letni ravni poslušamo junaško zgodbo o njih: 105 akcij, 6 večjih sabotaž, poniževanje velikega nemškega nasprotnika. Več kot triurno predstavo je režiral Jernej Lorenci ter jo v obliki podoživetega in igranega predavanja uprizoril s pomočjo Dina Pešuta in vrhunske zasedbe igralcev, Mojce Funkl, Mirjam Korbar, Nine Rakovec, Lare Wolf, Branka Jordana, Primoža Pirnata, Mateja Puca, Lotosa Šparovca, Gabra Trseglava, Gašperja Lovreca in Jureta Rajšpa, na odru pa se jim je ob koncu pridružilo še enkrat toliko gledalcev iz dvorane.

Barbara Hieng Samobor, direktorica in umetniška vodja MGL, v družbi Branke Bezeljak, matere ptujske gledališke igre

Josip Rotar, mariborski mestni svetnik in aktivist, v družbi hčerke Roze ter partnerice Mateje Ratej, ZRC SAZU

Potomec junaških Šarhovih Srečko Šarh v družbi žene Jožice, Jožice Lorenci, Zlatka Hrena, Žige Hrena ter Neli Sorger

Igralec Matej Puc, v družbi režiserja Jerneja Lorencija, je na odru praznoval 41. rojstni dan.

Več kot 2000 nemških vojakov je udarilo po ekipi devetinšestdesetih, in sicer 8. januarja 1943 na mrzli Osankarici. Zadnjega so ranjenega ubili kot talca. Potomec najštevilnejše družine padlega bataljona, Srečko Šarh, ki je predstavo skupaj z ženo spremljal iz prve vrste, je bil z videnim izjemno zadovoljen.